Под Тамбовом больше десяти дней искали мужчину и женщину. Тела нашли в кустах в перевернутой машине

Пропавших в Тамбовской области мужчину и женщину обнаружили погибшими после десяти дней поисков. Тела были в машине, которую скрывали кусты на обочине, сообщили 10 августа в областном Следственном комитете.

Об исчезновении сразу двух человек в Котовске стало известно в ночь на 30 августа, когда 28-летний Сергей О. и 23-летняя Кристина С. перестали выходить на связь с родными. Поисками занимались специальные службы и волонтеры. Родные строили самые различные версии исчезновения.

По данным СК, молодые люди познакомились в кафе города Котовска и отправились вместе прокатиться на машине. По предварительной информации, на 38-м километре автодороги «Тамбов – Шацк» автомобиль попал в ДТП, вылетел на обочину, перевернулся и оказался в кустах, которые и помешали оперативно обнаружить пропавших.

В СК добавили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. На месте работают следователи и криминалисты. Пока случившееся квалифицировали по статье об убийстве.