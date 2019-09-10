В Сухуми милиция взяла под охрану ЦИК Абхазии из-за митинга оппозиции

Милиция взяла под усиленную охрану здание ЦИК Абхазии в центре Сухуми из-за митинга оппозиции, передаёт РИА Новости. Частично перекрыт проезд по улице Конфедератов, на которой находится ЦИК. Вход в здание закрыт решетками, дежурят милиционеры.

Около тысячи сторонников оппозиционной партии "Амцахара", руководитель которой Алхас Квициния проиграл во втором туре выборов президента, собрались в сквере около офиса партии на акцию протеста из-за признания ЦИК итогов выборов. Митингующие требуют отменить решение о победе действующего президента Рауля Хаджимбы. Квициния заявил, что подаст иск в Верховный суд с этим требованием.

На митинге присутствуют ряд известных абхазских политиков, в том числе депутаты парламента Абхазии и экс-кандидаты Квициния и Олег Аршба, занявший третье место в первом туре.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты – победил действующий президент Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

Напомним, президент России Владимир Путин уже поздравил Хаджимбу с победой на выборах.