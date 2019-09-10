«Я думал, богатые забудут про деньги». Менеджера «Вольво Кар» Суздальский обвинили в обмане клиентов

В сети петербургских автосалонов «Вольво» одним менеджером по продажам стало меньше. Полицейские собрали вместе четырех пострадавших, после чего возбуждение уголовного преследования стало лишь делом техники. «Фонтанка» выяснила, что ему вменяют поступки удивительной глупости. От которой он к тому же и бегал.

По информации нашего издания, на днях оперативники экономической полиции Выборгского района Петербурга привели к себе в кабинет менеджера отдела продаж автосалона «Вольво Кар» Суздальский Дмитрия Носкова. Они его вычислили на съемной квартире. Ему продемонстрировали документы на продажу дополнительного оборудования, которые он передал четырем клиентам салона. Причем за каждый пакет он получил в среднем по 300 тысяч рублей наличными. Вопросы же перед ним поставили неуютные: каким образом деньги владельцев «Вольво» не дошли до кассы?

В беседе выяснилось то, что полицейские и сами понимали, – менеджер Носов для того, чтобы якобы минимизировать трату времени клиентов, предлагал услугу – сам брал наличные на дополнительный сервис. Но автосалон их так и не увидел. Все эпизоды, вмененные ему, датируются зимой-весной этого года. То есть сразу же после того, как в феврале этого года его приняли на работу.

Заметим, что уже в мае, после того как пошли жалобы, он отключил телефон и пропал.

Реклама



По данным «Фонтанки», Носов, как это обычно указывается следствием, признал вину в полном объеме. Безусловно, его и по-человечески спрашивали, мол, на что ты надеялся. Ответ был предельно инфантильным: я думал, что богатые не будут жаловаться, у них много денег и они забудут.

Носов получил 7 сентября уголовное дело по части третьей статьи 159 «Мошенничество в крупном размере» и отправлен на подписку о невыезде. Может быть, за искренность.