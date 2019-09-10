«Получил моральное удовлетворение». Порнопродюсер Прянишников рад победе в ЕСПЧ, но из индустрии он уже ушел

Продюсер эротических фильмов из Санкт-Петербурга рассказал, что долгих 16 лет ждал решения Европейского суда по правам человека, признавшего неправоту российских властей, которые отказали ему в лицензии на тиражирование его работ.

«Результат, которого, по моему мнению, следовало ожидать. Конечно, получил моральное удовлетворение. Но все это могло быть раньше. Сейчас неактуально», – рассказал 10 сентября Сергей Прянишников в комментарии «Фонтанке».

По его словам, он сейчас занимается недвижимостью, поэтому производство фильмов для взрослых ему больше неинтересно. Он считает решения российских властей по отказу в выдаче ему лицензии на воспроизведение фильмов для взрослых «незаконными».

Прянишников отметил, что решение ЕСПЧ можно расценивать как «констатацию факта» того, как работает правосудие в РФ.

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Прянишников в 2003 году подал ходатайство о получении лицензии на воспроизведение фильмов для взрослых, но получил отказ. Причиной, как указывает ЕСПЧ, стало «участие в следственных мероприятиях по факту незаконного производства, рекламы и распространения эротических и порнографических материалов и фильмов». Позже обвинения в изготовлении и распространении порнографии с него сняли.

Затем он решил судиться с Минкультом после запрета на продажу 146 картин его студии SPCompany. Сначала власти выдали порнографу лицензию, однако позже отменили свое же решение. Претензии были предъявлены не к содержанию фильмов, а к их названиям, на которые внимание обратила прокуратура. Бывший тогда министром культуры Александр Авдеев посетовал, что отзыв прокатных удостоверений у фильмов для взрослых происходит неэффективно из-за отсутствия законодательной базы.

Попытки Прянишникова отстоять свою честь в российских судах не принесли успеха, поэтому он обратился в ЕСПЧ. 10 сентября суд признал право порнопродюсера Прянишникова на показ фильмов для взрослых.