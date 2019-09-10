Суд обязал организаторов акции 27 июля выплатить "Мосгортрансу" 1,2 млн рублей

Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП "Мосгортранс" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении более 1,2 млн рублей убытков из-за простоя транспорта.

"Решением суда исковые требования ГУП "Мосгортранс" удовлетворены в полном объеме. С ответчиков взыскано 1 млн 218 тыс. 591 руб. 58 коп.", – сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров, которые, согласно исковому заявлению, были организаторами акции 27 июля.