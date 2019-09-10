При посадке в Пулково самолет «Аэрофлота» пролетел мимо полосы. Все живы

Самолет компании «Аэрофлот» рейсом из Москвы не смог приземлиться в петербургском Пулково с первого раза. Экипажу пришлось заново взмывать вверх и пролетать над городом.

О промашке Airbus-320 вечером 10 сентября «Фонтанке» сообщили читатели.

«Не смог сесть с первого раза, заново поднялся, облетел Петербург и приземлился», – уточнили они.

По данным Flightradar24, самолет из Москвы с регистрационным номером VP-BTJ пролетел над взлетно-посадочной полосой на высоте около 200 метров, после чего резко увеличил вертикальную скорость.