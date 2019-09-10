На трассе «Сортавала» водителей пугает лосиное семейство. Ночью - с подсветкой

Необычная архитектурная композиция украсила трассу «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Она призвана напомнить водителям об осторожности.

Лось, лосиха и лосенок «вышли на прогулку» к трассе А-121 «Сортавала» перед поворотом к курорту «Игора» в направлении Приозерска. «При виде сохатых водители бьют по тормозам довольно резко... Ждем зимы и гололед», – отмечает в группе «Подслушано у ДПС» пользователь Вадим.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», архитектурная композиция из трех лосей появилась на 50-м километре «Сортавалы» в середине августа этого года. Цель ее размещения – привлечь внимание водителей к проблеме ДТП с участием диких животных. В управлении отметили, что фигуры установлены на безопасном расстоянии от проезжей части, а в темное время суток имеют подсветку.

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«Дорожные аварии с участием лосей, как правило, имеют самые тяжелые последствия. Это не только поврежденные автомобили, это травмированные водители и пассажиры. Нередки случаи, когда в результате столкновения с лосями гибли люди и животные», – подчеркивают в ведомстве. Даже лосенок может оставить на машине такие повреждения, что людям повезет, если они отделаются только травмами.

Между тем, как напоминает центр помощи диким животным «Велес», в Ленинградской области в разгаре сезон миграции лосей: у сохатых начался гон, который будет продолжаться до конца октября. В это время животные чаще выходят на дороги и, соответственно, чаще попадают под машины. Большинство таких аварий происходят вечером, ночью и утром, а максимальные пики приходятся на период с 23 до 2 часов и с 5 до 9 часов, отмечают в центре.

«Если вы увидели лося на проезжей части или вблизи неё, необходимо остановиться и пропустить животное. Не пытайтесь контактировать с ним, не производите громких звуков, в сумерках всегда используйте дальний свет, в зоне действия знака «Дикие животные» понижайте скорость и будьте особенно внимательны на дорогах, где лес подступает к краю проезжей части», – напоминают водителям правила безопасности.

На сегодняшний день дорожные знаки 1.27 «Дикие животные» установлены на всем протяжении трассы «Сортавала» в Ленобласти. Однако многие водители игнорируют призывы к осторожности. «Установленная архитектурная композиция уже привлекла внимание общественности, напомнила автомобилистам о необходимости учитывать возможность выхода лосей на проезжую часть и беречь животный мир», – отметили в Упрдоре.