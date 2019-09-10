Убийство полицейского осведомителя в Петербурге закончится психбольницей. Предполагаемый организатор расстрела признан нездоровым

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело Антона Иконникова, обвиненного в организации убийства полицейского осведомителя. Приговор ему не вынесут по медицинским показаниям.

Как сообщает 10 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, Иконникову вменяется расстрел в апреле 2018 года мужчины, который сотрудничал с полицией и помогал раскрывать наркопреступления. На Пражской улице киллер выстрелил осведомителю в спину и получил гонорар автомобилем Honda Civic. За пару месяцев до этого Иконников якобы заказал убийство другого человека, с которым у него вышел конфликт на территории рынка на улице Фучика. Потерпевший выжил после двух огнестрельных ранений.

Также Иконникову вменяется сбыт наркотиков.

«Уголовное дело поступило в суд для применения мер медицинского характера», – уточнили в объединенной пресс-службе судов. Приговор вынесен не будет.