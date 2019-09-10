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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
11.09.2019 10:40
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ГК «ПСК» объясняет, как технология строительства определяет качество дома

Бетон, панель или кирпич? Из чего чаще строят жилые дома в Петербурге и нужно ли обращать внимание на технологию строительства при покупке? Рассказывает эксперт, генеральный директор ПСК Юрий Колотвин.

ГК «ПСК» объясняет, как технология строительства определяет качество дома

ПСК

— В Санкт-Петербурге наиболее популярны две технологии строительства: монолитная/монолитно-каркасная и панельная. В первом случае здание в прямом смысле заливается: объемы, формируемые опалубкой, закладывается арматурой и заполняются бетоном от этажа к этажу с непрерывными связями. Наружные и внутренние стены возводятся из газобетона, кирпича, каменных блоков или также заливаются бетоном (полностью монолитный дом). Эта технология позволяет строить прочные здания, с улучшенной теплоэффективностью и большой свободой планировочных решений. Но и требует большего контроля — требования к технадзору выше, поскольку монолитная технология сложнее. В основном она используется в сегментах недвижимости «комофорт плюс» (реже – «комфорт»), «бизнес» и выше. По такой технологии построены и строятся все проекты ГК «ПСК», от ЖК комфорт-класса «Славянка» и клубного дома Nobelius, до апарт-комплексов Like и START. Сейчас по монолитно-каркасной технологии строится около 50% всех жилых домов в городе.

ПСК
ПСК

Панельная технология дешевле и, как правило, применяется в проектах массовой застройки с невысокой стоимостью квадратного метра. Дом собирается, как конструктор, из набора элементов — плит, изготавливаемых на заводе. Плюсы технологии в экономии средств и быстром возведении больших площадей. Современные плиты отличаются от тех, что мы привыкли видеть в советских панельных сериях. Но всё же эта технология характерна для массовой застройки.

Небольшая часть проектов в Петербурге возводится целиком из кирпича. Малый размер элементов требует повышенного внимания к человеческому фактору. Иными словами, опыт людей, делающих кладку кирпичика за кирпичиком, определяет качество постройки в целом.

— Есть ли разница при покупке?

— Выбор, как правило, определяется несколькими факторами: локацией, архитектурой, финансами и качеством строительства. Последнее определяет совокупность прочностных и потребительских характеристик здания. 

— Интересуются ли вообще покупатели такими вопросами?

— Технология строительства обязательный вопрос в перечне потенциального покупателя. Как правило, ответ на него уже получен на этапе первого знакомства с жилым комплексом – на сайте проекта или в буклете. Факт того, что дом будет каркасно-монолитным или монолитным, принимается во внимание в первую очередь. Кроме этого покупатели интересуются уже построенными девелопером проектами для оценки его опыта.

Подробности о строящихся проектах ГК «ПСК», технологиях, планировках и ипотечных программах — в центральном офисе продаж и по телефону: (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

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Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

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