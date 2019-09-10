«Свобода выражения». ЕСПЧ признал право порнопродюсера Прянишникова на показ фильмов для взрослых

Продюсер эротических фильмов из Санкт-Петербурга Сергей Прянишников выиграл суд против российских властей, которые отказали ему в лицензии на тиражирование его работ.

«Суд считает, что он [Прянишников] является жертвой нарушения права на свободу выражения», – сообщается 10 сентября в решении суда, опубликованном на сайте.

В ЕСПЧ посчитали, что Россия нарушила статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека, которая наделяет каждого «свободой выражения».

Производитель фильмов для взрослых не требовал компенсации от ЕСПЧ. В комментарии "Фонтаке" он заявил, что он получил моральное удовлетворение. Решение ЕСПЧ для него не актуально, поскольку фильмов для взрослых он больше не делает.

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Прянишников в 2003 году подал ходатайство о получении лицензии на воспроизведение фильмов для взрослых, но получил отказ. Причиной, как указывает ЕСПЧ, стало «участие в следственных мероприятиях по факту незаконного производства, рекламы и распространения эротических и порнографических материалов и фильмов». Позже обвинения в изготовлении и распространении порнографии с него сняли.

Затем он решил судиться с Минкультом после запрета на продажу 146 картин его студии SPCompany. Сначала власти выдали порнографу лицензию, однако позже отменили свое же решение. Претензии были предъявлены не к содержанию фильмов, а к их названиям, на которые внимание обратила прокуратура. Бывший тогда министром культуры Александр Авдеев посетовал, что отзыв прокатных удостоверений у фильмов для взрослых происходит неэффективно из-за отсутствия законодательной базы.

Попытки Прянишникова отстоять свою честь в российских судах не принесли успеха, поэтому он обратился в ЕСПЧ.

Напомним, что 61-летний петербуржец Прянишников за свою карьеру получил право на 1,5 тысячи порнографических произведений. Помимо работы в этой индустрии он пробовал свои силы и в политике. Так, в 2003 году он собрал более 40 тысяч подписей и выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга, однако позже снялся. Кроме того, пытался он избраться и в Государственную думу от ЛДПР. Прянишников появился в заголовках СМИ в сентябре этого года после визита полицейских в дом Бака на Кирочной, где у продюсера имеется недвижимость.