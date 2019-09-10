Путин сменил прокуроров в восточных регионах и на Кавказе

Президент России Владимир Путин назначил новых прокуроров в нескольких регионах страны, следует из сообщения на сайте Генпрокуратуры РФ.

Так, прокурором Кабардино-Балкарии назначен государственный советник юстиции 3-го класса Николай Хабаров (ранее занимал должность первого заместителя прокурора Чечни). Государственный советник юстиции 3-го класса Николай Рябов стал прокурором Хабаровского края (до этого назначения трудился в должности прокурора Сахалинской области). Государственный советник юстиции 3-го класса Вячеслав Шайбеков назначен на должность прокурора Сахалинской области (ранее работал первым заместителем прокурора Приморского края).

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил государственного советника юстиции 2-го класса Каплунова Виталия Николаевича на должность Дальневосточного транспортного прокурора", – также указывается в сообщении.

Каплунов ранее занимал должность прокурора Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Алексея Ежова на должность прокурора Дагестана, Дениса Попова – прокурором Москвы.