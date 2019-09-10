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10.09.2019 18:40
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Муринцы отстояли дорогой сердцу газон. Протестующие временно остановили стройку "шаверматория"

Муринцы отстояли дорогой сердцу газон. Протестующие временно остановили стройку "шаверматория"

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Утро 10 сентября для жителей окрестностей бульвара Менделеева в областном городе Мурино началось с перемен в привычном пейзаже. Зеленеющий газон затмили бетонные плиты и перспектива строительства «очередного шаверматория». 

Муринцы отстояли дорогой сердцу газон. Протестующие временно остановили стройку "шаверматория"

Как рассказал «Фонтанке» присутствовавший на месте в пять часов вечера местный житель Михаил, забор появился еще утром, около 11 часов. Он, судя по фото, перегородил кусок проезжей части и, главным образом, «охраняет» газон между двумя полосами. 

Исходя из данных, указанных в паспорте объекта, на газоне планируется построить «ресторанный молл», заказчиком выступает ООО «Альянс», подрядчиком – ООО «Савест». Последние изданию 47News подтвердили, что остановили работы по установке забора, потому что на стройплощадку пришли посторонние люди. 

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В местной администрации утверждают, что участок находится в частной собственности и стройка законна, решение устояло в судах. Владеет землей компания «Мавис», ее представитель на вопросы журналистов отвечать отказалась. 

В соцсетях пресс-служба губернатора Ленобласти отметила, что Александр Дрозденко строительство не поддерживает и будет настаивать на демонтаже. 

Тем временем, как передает с места корреспондент «Фонтанки», к вечеру рабочие убрали часть забора, они смотали оранжевую сетку, которая ограждала вход на пешеходную зону в середине бульвара. С места попытался уехать кран, но муринцы его не пустили, заявив, что не намерены расходиться, пока не исчезнут бетонные плиты. Собеседник «Фонтанки» Михаил добавил, что большая часть строителей утомилась от ничегонеделания и разошлась. 

На месте дежурят порядка 30 человек местных, и количество их скорее прибывает, чем наоборот. На место также приехала полиция, но, судя по всему, претензий к протестующим у них нет. С некоторыми активистами были проведены беседы, нарушений за ними пока не выявлено. 

Муринцы уже успели создать петицию на сайте Change.org. «Этот объект окончательно обезобразит бульвар и сделает проход совершенно затруднительным. Оставьте жителям место для нормальной жизни! Прекратите строить ларьки под видом ресторанных моллов!» – комментируют пользователи прошение, за два часа набравшее почти 40 подписей. 

Местные жители уверены, что под «ресторанным моллом» подразумевается очередной ларек с восточной кухней, которые здесь называют шаверматориями.

Активная застройка Мурино и прилегающего к нему Девяткино началась в 2000-х годах, стремительно растущие дома значительно опережают развитие социальной инфраструктуры, в городе не хватает школ, детских садов, зеленых зон и дорог. Последний пункт даже поссорил между собой жителей Петербурга и области. Ни кем не разрешенная дорога, ведущая на Муринское шоссе, оказалась заасфальтированной летом прошлого года. Муринцам необходим еще один выезд, петербуржцы не хотят стоять из-за них в пробках. Врио губернатора Александр Беглов заявил, что дорога останется до тех пор, пока на земле, через которую она пролегает, не начнется строительство школы. В планах на ближайшие годы ее нет. 

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Протесты из Мурино слышны регулярно, и из-за большого количества долгостроев колорита жизни там добавляют сотни обманутых дольщиков

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