Аэропорт Лаппеенранты прогнозирует увеличение пассажиропотока на 300%, но продолжает жить за счёт господдержки

Аэропорт Лаппеенранты, который ещё три года назад вышел из ведения единого оператора финских аэропортов и начал самостоятельную деятельность, продолжает жить за счёт государственных дотаций.

Как сообщает минтранс Финляндии 10 сентября, на поддержание работы воздушных ворот Лаппеенранты будет выделено 820 тысяч евро. До этого ежегодная субсидия составляла миллион.

"Небольшие самостоятельные аэропорты в целом невыгодны. По этой причине аэропорт Лаппеенранты нацелен на более значительный рост, чтобы в будущем предложить пассажирам еще более интересные варианты маршрутов", – прокомментировала "Фонтанке" гендиректор Lappeenranta Airport Эйя Йоро. По её словам, прогресс в этом направлении определённо есть. По итогам года ожидается троекратное увеличение пассажиропотока в сравнении с 2018-м, до 80 тысяч человек. Более того, рейсы в Берлин, Милан (Бергамо) остаются и на зимний сезон, также в октябре переносится из Тампере в Лаппеенранту рейс в Будапешт. По словам Йоро, постоянно ведутся переговоры с несколькими авиакомпаниями о новых потенциальных маршрутах.

"Существующие направления (помимо вышеперечисленных, это также Салоники и Афины. – Прим. ред.) пользуются популярностью и часто бывают полностью распроданы. В среднем 50% пассажиров прибывают из России, чему мы очень рады", – отметила гендиректор аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолёт Берлин – Лаппеенранта из-за тумана в месте назначения приземлился в Хельсинки, а пассажиры, оставшись без обещанного трансфера, вынуждены были добираться до дома самостоятельно.