Котики, референдум и министерство метро. Беглов потребовал прошерстить избирательные программы конкурентов

Выбрать «наиболее ясные моменты» из предвыборных программ Надежды Тихоновой и Михаила Амосова победивший их Александр Беглов поручил на первом же заседании правительства после выборов. И учесть их в работе Смольного, причем «не раскачиваясь».

Александр Беглов//Александр Петросян/Коммерсантъ

«Фонтанка» перечитала предложения несостоявшихся губернаторов и быстро выбрала наиболее ясные идеи. Если понимать поручение Беглова буквально, то в городе пересчитают деревья, защитят городские популяции кошек, а Горизбирком и КСП передадут в руки оппозиционеров. Кроме того, повсюду будут велодорожки и площадки для собак.

В избирательной программе Михаила Амосова было всего девять пунктов, и каждый изложен практически телеграфным стилем. Часто употребляется слово «референдум». Например, в разделе «Модернизация государственного управления» предлагается проводить городские референдумы по вопросам платных парковок, строительства мусоросжигательных заводов, создания намывных территорий на месте части акватории Финского залива. Про Исаакиевский собор, например, в программе не упоминается, – возможно, эта тема обозначена в самом конце списка как «и др».

Еще одно предложение – «перейти к выборности органов власти на районном уровне» – то есть не назначать глав районов, а избирать прямым голосованием. А чтобы выборы были честными, передать руководство Горизбиркомом «в руки оппозиционеров». В те же руки должна отправиться контрольно-счетная палата.

В программе подчеркивается, что «власть должна быть дружелюбной по отношению к людям». Правда, развитие у тезиса жесткое: «правила общения чиновников с людьми должны приниматься только в виде законов». То есть, хочешь дружить — дружи, но в рамках закона. Который примет городской парламент (таким образом Амосов предполагает усилить роль ЗакСа). Предложение «либерализовать правила проведения массовых мероприятий», возможно, лишено конкретики, зато инициатива «увеличить число политических «гайд-парков» проста и понятна.

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Но чемпионом по степени ясности можно считать это предложение: «Проводить еженедельные встречи губернатора с журналистами и жителями города – рассказывать горожанам о позиции губернатора, слышать людей».

Михаил Амосов уже упрекал «Фонтанку» в том, что процент явки на выборах приуныл, потому что мы не писали про «детсадовские сертификаты». Лучше поздно, чем никогда. Тем более, инициатива простая: сертификат будет гарантировать финансовую помощь города родителями детей, не попавших в детсад. Откуда выкроить на это бюджетные средства, пока не ясно, но это уже другой вопрос.

В разделе «Предпринимательство» есть лаконичный пункт: «Сохранить и развивать сеть легальных торговых ларьков». Готовы спорить на мороженку, что смольнинским чиновникам это придется по вкусу.

В разделе «Транспорт» тоже есть конекретные предложения, даже с цифрами: отказаться на 5-10 лет от планов строительства Восточного скоростного диаметра (стоимостью 160 млрд. руб.) и построить бесплатный мост через Неву в створе улиц Коллонтай и Большой Смоленской (15 млрд. руб), отказаться от строительства магистрали №7 через Удельный парк, но не полностью — реализовать проект в южной части парка для соединения Гражданского проспекта/Кушелевской дороги и Арсенальной набережной.

Правда, вопрос со скандальной магистралью №7 уже успели отложить до 2048 года. Поговаривали, что ЗакС мешал строить храм в Малиновке в отместку за то, что Смольный не дает принять поправку, защищающую Удельный парк от трассы. Впрочем, все это уже слишком сложно. Вот предложение попроще: «Создать сеть выделенных велодорожек, организовать велопарковки у станций метро в спальных районах».

В разделе «Жилищное хозяйство и земельная политика» самый очевидный момент касается, разумеется, снега: «Перейти к уборке снега по образцу Финляндии и Эстонии (уборка проезжей части – только частными фирмами на конкурсной основе; закрепление за домами прилегающих тротуаров для их очистки».

Очень простым для понимания выглядит раздел «Зелёные приоритеты, благоустройство и зоозащита».В нем предлагается отказаться от застройки в Муринском, Луговом и других парках города (по счастливому совпадению, Александр Беглов уже решил эту проблему), провести перепись деревьев и «очеловечить набережные», сделав их пригодными для прогулок. Каждая популяция кошек или собак в городе сможет рассчитывать на защиту, если ее сочтут неопасной для людей. На это в программе предлагается выделять государственные гранты.

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Вообще, если бы кошки обладали избирательным правом, они все проголосовали бы за Амосова. Одно из самых гуманистических предложений — «обеспечивать государственный контроль за сохранением подвальных продухов, необходимых для существования городской популяции кошек».

Предвыборная программа Надежды Тихоновой бесконечна, как «Илиада» Гомера. Одно предложение – на пять-шесть строк. Вот, например: «Создание устойчивых партнерских межхозяйственных связей, которые приведут к снижению экономических рисков, упорядочению экономических взаимодействий предприятий, сделают экономику более прозрачной и открытой для укрупнения капиталов на основе создания широкого спектра альянсов, обеспечат сбалансированное развитие всех отраслей промышленности, исключая негативные структурные перекосы». А теперь перескажите своими словами то, что только что прочитали.

Но это не помешало Тихоновой, вопреки ожиданиям некоторых политологов, занять второе место на выборах, – семантика политикой не рулит. Кстати, программу с официального сайта кандидатка уже убрала, но Интернет все помнит.

Если кратко, конкретные предложения таковы: сократить число вице-губернаторов, укрупнить муниципальные образования и наделить их административной и финансовой ответственностью, передать все вопросы, связанные с метро, в одно ведомство, создать отдельную структуру, которая будет регулировать утилизацию мусора.

В разделе «Экономика» есть предложение настолько конкретное, что выглядит как конспект законопроекта. Тихонова предлагала изменить условия предоставления займов Фондом развития промышленности Санкт-Петербурга на развитие промышленно-технологических проектов, направленных на разработку новой технологической продукции. Сейчас процентная ставка по ним – 3-5% годовых, а надо вообще — ноль. У суммы не должно быть верхнего предела (сейчас дают не более 150 млн. руб), а срок обязательно чтоб зависел от инвестиционного плана компании (сейчас – до 7 лет), должна быть возможность займ реструктуризовать.Любой компании, осуществляющей любую промышленную инвестиционную программу, Тихонова предлагает предоставлять налоговые льготы: установление нулевых ставок по налогу на имущество и налогу на прибыль на срок до выхода на окупаемость инвестиций.

Тихонова, как и Амосов, предлагает компенсировать огорчение тем, кому не хватило места в детском садике – социальной выплатой. Еще одна инициатива витиевато называется «сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования в виде идентификационного номера». Им родители смогут оплачивать заранее выбранную программу допобразования для ребенка. Предпринимателям, которые создадут при организации садики для детей своих сотрудников, Тихонова предлагает дать налоговые льготы.

В сфере транспорта самые ясные предложения — развивать городскую сеть велодорожек, обеспечить «обособленность трамвайных путей» и включить маршрутки в единую систему общественного транспорта. Правда, следующим же пунктом их рекомендуется убрать с основных городских маршрутов и перевести на вторичные, где и обычным городским автобусам кататься экономически невыгодно. Согласятся ли с этим маршруточники, не ясно.

Самый большой раздел в ее программе — про окружающую среду. Конкретных предложений три: комплексное благоустройство городских пляжей (в программе Александра Беглова про это тоже было), всем жилым домам в отдаленных районах оперативно организовать доступ к центральной канализации, и в каждом районе сделать площадки для выгула собак. Не очень очевидное, но занятное предложение – «разработать, внедрить и обеспечить исполнение новейшей системы нормирования и контроля запаха».

В разделе про генплан города Тихонова предлагает «изменить кадровую политику комитета по градостроительству и архитектуре в части привлечения к работе сотрудников исключительно с профильным образованием». В разделе о памятниках культуры досталось собственникам: у них предлагается принудительно отчуждать исторические здания, если охранные обязательства они выполнили недобросовестно.

В сфере культуры предложений немного, ясными можно назвать два: передать полномочия по развитию парков из комитета по благоустройству в комитета по культуре и создать единый информационный канал о всех культурных событиях в городе, назвать «Культура в цифре».

В сфере туризма Тихонова рекоменует поддерживать развитие яхтенного спорта в Санкт-Петербурге и создавать новые туристические маршруты не в центральных районах города. Замыкают программу разделы о спорте и о мигрантах. Тихонова советует открыть доступ жителей в спортзалы образовательных учреждений и выяснить, не являются ли места проживания мигрантов рассадниками инфекции.

В целом, если реализовать все «ясные моменты» из программ несостоявшихся градоначальников, кто-то обязательно окажется недоволен: одних не возьмут работать в КГА, другим не понравится новый гайд-парк под окнами. А третьим придется каждую неделю встречаться с губернатором и слушать, как похорошел Петербург под прицелом телекамер.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»