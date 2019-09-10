От блеска Cartier до 20 лет тюрьмы. Петербургскому предпринимателю Дмитрию Зарубину предъявили счет за преступное сообщество

Куйбышевский суд Петербурга приступил к прениям в уголовном деле о преступном сообществе, лидером которого обвинение считает предпринимателя Дмитрия Зарубина – бывшего владельца дома Cartier и крупного игрока на таможенном рынке.

Как сообщил «Фонтанке» 10 сентября адвокат Евгений Тонков, представитель обвинения попросил приговорить Зарубина к 20 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества и два эпизода неуплаты таможенных платежей.

«В качестве дополнительного наказания прокуратура просит штраф 1 млн рублей и два года ограничения свободы», – уточнил защитник.

Супруга бизнесмена Ирина Зарубина может быть отправлена в колонию общего режима на 15 лет. Всего по делу проходят восемнадцать человек, для них запрошены сроки от 7 до 17 лет.

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Дмитрий Зарубин владел бутиком Cartier, открытым в 2010 году при участии Деми Мур. По данным СПАРК, в настоящее время он числится владельцем ООО «Флоренция» – юрлица бутика одежды Stefano Ricci на набережной Мойки. Под стражей предприниматель находится с 2015 года.

По мнению обвинения, Зарубин создал преступное сообщество для перемещения товаров через границу. В 2014–2015 годах в Россию под видом дешевых строительных материалов ввозили крупные партии электроники с общей таможенной стоимостью в 1,5 млрд рублей. География охватывала Петербург и область, а нанесенный государству ущерб, как предполагается, превысил 650 млн рублей. Зарубину фактически принадлежал таможенный брокер «Логис-Транс». Он оказывал услуги таможенного представителя компании Nord Stream AG, созданной для строительства газопровода «Северный поток».