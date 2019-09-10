«Туды её в качель». В Ленобласти пенсионерки с пилой вышли на борьбу с детской забавой

Скрипучая детская забава в Волосовском районе Ленинградской области заставила пенсионерок схватиться за пилу. Пожилые женщины ратовали за тишину во дворе, чиновники готовятся обратиться в полицию.

О конфликте вокруг невинного детского аттракциона на площадке в Бегуницах 10 сентября сообщает 47news. Видеозапись появилась в социальных сетях.

Накануне вечером на площадке появились две бойкие пенсионерки. Под громкие протесты детей и возмущенных взрослых женщины методично перепилили деревянные куски качелей. Свой демарш пенсионерки объяснили усталостью от детских криков и якобы громкого скрипа. В качестве аргумента предъявили заботу о здоровье столетней соседки, которой шум и гам во дворе будто бы мешают отдыхать.

В администрации Бегуницкого поселения 47news уточнили, что сейчас устанавливается сумма ущерба. Чтобы компенсировать утрату качелей, чиновники готовятся обратиться в полицию.