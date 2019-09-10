Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +20
$ 65.44р
72.30р
01:03 11.09.2019
Расширенный поиск

Спорт
11.09.2019 00:03
Печать

Тимощука покинула Надежда. В Германии интересуется прокуратура, в Петербурге Росреестр блокирует сделки с квартирами

Бывшая жена претендует на половину состояния тренера футбольного «Зенита». Поданные в суды Петербурга иски перекликаются с предварительным следствием, под которое Анатолий Тимощук попал в Германии.

Тимощука покинула Надежда. В Германии интересуется прокуратура, в Петербурге Росреестр блокирует сделки с квартирами

Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая//Архив/ Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

Петроградский суд Петербурга запретил Тимощуку сделки с объектами недвижимости в элитном жилом комплексе на Крестовском острове, узнала 10 сентября «Фонтанка». Обеспечительная мера принята по иску бывшей супруги футболиста Надежды Тимощук. Пара рассталась три года назад, но до сих пор не может утрясти финансовый вопрос.

Надежда Тимощук обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества. Им она, в частности, считает пять квартир, приобретенных спортсменом в феврале–июле 2016 года по договорам долевого участия, и находящиеся на его счетах в Газпромбанке денежные средства. Петроградский суд запретил Росреестру проводить сделки, но в аресте счетов отказал.

Пара поженилась в 2000 году в Донецке, а развелась через 16 лет в Луцке. Брачный договор она не заключала, соглашения о добровольном разделе имущества не достигла. По российскому Семейному кодексу, нажитое во время брака является совместной собственностью.

В Петербург Тимощук приехал в 2007 году, в 2009-м заключил контракт с «Баварией». Семья прожила в Мюнхене четыре года, после чего были возвращение в Петербург, окончание карьеры игрока в казахстанском «Кайрате» и трудоустройство в марте 2016 года тренером «Зенита». Тимощук – трехкратный чемпион Украины, двукратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, двукратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов. В Германии у пары в 2010 году родились две дочери.

Реклама

Как сообщила «Фонтанке» адвокат юридической конторы Гессена Наталья Аксенова, обеспечительные меры связаны с опасением, что Тимощук может передать свое имущество третьим лицам или вывести деньги со счетов.

Основные тревоги истицы связаны с деловым и светским партнером Тимощука. 41-летняя петербурженка Анастасия Климова появляется с футболистом на вечеринках. Они знакомы несколько лет.

Основной вид занятий Климовой определить непросто. Журнал о моде и искусстве «Дорохин» представляет ее художником, иллюстратором, автором книг о Санкт-Петербурге и его пригородах, «переведенных на шесть языков и переизданных тиражом 500 тысяч экземпляров». Издания под авторством Климовой, впрочем, найти крайне сложно, даже в Сети. Корреспонденту «Фонтанки» это не удалось совсем. Про себя Анастасия говорит, что окончила факультет журналистики, занималась или занимается телевидением, пиаром, модой.

По данным СПАРК, в апреле 2015 года Анатолий Тимощук вложился в Ginza Project. Cовместно с дочерью владельца ресторанной сети Вадима Лапина футболист основал ООО «Компания Н21». Через несколько месяцев, когда в Луцке начался бракоразводный процесс, в составе учредителей произошла замена – место Тимощука заняла Анастасия Климова. В настоящее время она записана как бенефициар. Эта компания является владельцем 70 процентов долей ООО «Компания Н22», на которую зарегистрирован ресторан «Гинзы» Food Park.

По данным «Фонтанки», на Климову оформлен автомобиль Porsche Panamera с характерным государственным регистрационным знаком. Он содержит три четверки. Это любимая цифра Анатолия. Он играл под 44-м номером, сотовый номер тоже состоит почти сплошь из четверок. За рулем Porsche периодически сидит Тимощук, выяснила «Фонтанка». В апреле 2019 года он был оштрафован на 1500 рублей за нарушение ПДД, в июне штраф получила Климова.

В Германии Тимощуки тоже судятся. Там шли и идут процессы по лишению родительских прав (по словам Надежды, спортсмен инициировал эту тяжбу и проиграл), взысканию алиментов и разделу имущества. В феврале 2019 года суд баварского города Штарнберг вынес временное решение по алиментам: с Тимощука в пользу дочерей взыскано почти по 2500 евро ежемесячно на каждую и 10 тысяч евро в пользу бывшей супруги. Временное решение действует до того момента, пока не будет принято окончательное, сообщила Надежда Тимощук.

По ее словам, тренер «Зенита» уклоняется от исполнения решения немецкого суда Штарнберга.

Реклама


«С июня 2016 года Анатолий Александрович перестал оказывать материальную помощь семье. В связи с отсутствием международного договора о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам между Россией и Германией возможность принудительно исполнить решение суда Штарнберга отсутствует», – уточнила «Фонтанке» Наталья Аксенова.

В связи с этим Тимощук подала иск в 151-й судебный участок Петроградского района о взыскании алиментов с футболиста – трети всех доходов в пределах трехлетнего срока – начиная с августа 2016 года.

Судебные споры в Германии привели к тому, что в отношении Тимощука прокуратура Мюнхена начала предварительное расследование (Das Ermittlungsverfahren) по уклонению от уплаты алиментов и параграфу 267 УК Германии «Подделка документов». В представленных в суды Тимощуком материалах, подтверждавших его правоту, якобы содержались заведомо ложные данные. Обвинений футболисту не предъявляли, у прокуратуры лишь имеются основания для расследования фактов.

Анастасия Климова не ответила на звонки «Фонтанки». Анатолий Тимощук отказался отвечать на вопросы о судебном споре. «Фонтанка» запросила комментарий у адвокатов бюро «S&K Вертикаль», представляющих интересы спортсмена. Они взяли паузу, их комментарий будет опубликован позже.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      10.09.2019 18:00

      ЖК «Образцовые кварталы»: три дня специальных цен

      Давно планировали улучшение жилищных условий? Пришло время принимать решение. В разгар «бабьего лета» – 12, 13 и 14 сентября – строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила об акции «Тройной урожай скидок на квартиры».
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      10.09.2019 16:38

      Детский сад-замок в Юттери посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества»

      Эксперты оценили социальный объект на 120 воспитанников, построенный ГК «Ленстройтрест» на территории финского городка Юттери в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
      АО «Альфа-Банк»
      10.09.2019 14:41

      А-Клуб для тех, кто знает себе цену

      Бизнес-направление Альфа-Банка по управлению крупным частным капиталом переходит к новому стратегическому позиционированию. Подразделение, работающее с высокосостоятельными клиентами и их семьями переименован в А-Клуб.
      Setl Group
      10.09.2019 13:22

      Шесть из десяти покупателей квартир в Петербурге выбирают готовую отделку

      Жилье с чистовой отделкой от застройщика остается популярным: его выбирают 60% покупателей квартир класса «масс-маркет». Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за первую половину 2019 года.
      Glorax Development
      10.09.2019 13:03

      Проекты Glorax Development – в финале премии PROESTATE&TOBY AWARDS

      Сразу три жилых комплекса компании Glorax Development прошли во второй этап PROESTATE&TOBY AWARDS 2019 – профессиональной премии, охватывающей все сегменты рынка недвижимости и определяющей «золотые» стандарты отрасли.
      ПАО МКБ
      10.09.2019 12:10

      МКБ увеличил транзакционную активность на 35% в «МКБ Онлайн»

      Летом 2019 года Московский кредитный банк обновил дизайн платежных форм мобильного приложения «МКБ Онлайн» на смартфонах iOS и Android. С этого момента было зафиксировано увеличение числа переводов с карты на карту: на 35% по отношению к предыдущим месяцам.
      Setl Group
      09.09.2019 16:35

      В ЖК «ЗимаЛето» состоялся День семьи и спорта

      В жилом комплексе «ЗимаЛето» в первую субботу осени состоялся товарищеский футбольный матч, в котором приняли участие команды сотрудников Setl Group и жителей проекта. В футбол играли на новом школьном стадионе, возведенном холдингом во дворе ЖК. Девизом товарищеского матча стал здоровый образ жизни и бережное отношение к своему дому и двору.
      ГК «КВС»
      09.09.2019 15:16

      ГК «КВС»: работа с эскроу позволяет расширить предложение по субсидиям

      В ГК «КВС» рассказали о преимуществах работы по эскроу-счетам. Одно из них – возможность предложить клиентам приобретение квартиры в строящихся домах по новым правилам с использованием жилищного сертификата.
      Группа ЦДС
      09.09.2019 15:04

      При участии Группы ЦДС в Санкт-Петербурге пройдет концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады

      Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут концерт «На все века – Непокоренные» (6+), посвященный Дню памяти жертв блокады. Мероприятие состоится 10 сентября в Доме офицеров Западного военного округа.
      РСТИ (Росстройинвест)
      09.09.2019 12:08

      ЖК Петр Великий – самый высокий строящийся жилой дом в Петербурге

      ЖК Петр Великий, который РСТИ (ГК Росстройинвест) возводит у берега Невы в Рыбацком, признан самым высоким строящимся жилым домом в Санкт-Петербурге по данным Единого реестра застройщиков.
      ГК «Эталон»
      09.09.2019 10:30

      6 жилых комплексов от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

      АО «Банк ДОМ.РФ» аккредитовал жилые комплексы «Дом на Блюхера», «Эталон на Неве», Fusion, «Охта Хаус», «Галактика.Премиум» и корпуса 8.1, 8.7-2, 8.7-3, 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3 квартала «Галактика», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
      06.09.2019 18:00

      «Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь продолжают плодотворное сотрудничество

      На международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019», «Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь заключили контракты на ремонт ранее поставленных белорусской стороне управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300