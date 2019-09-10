Тимощука покинула Надежда. В Германии интересуется прокуратура, в Петербурге Росреестр блокирует сделки с квартирами

Бывшая жена претендует на половину состояния тренера футбольного «Зенита». Поданные в суды Петербурга иски перекликаются с предварительным следствием, под которое Анатолий Тимощук попал в Германии.

Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая//Архив/ Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

Петроградский суд Петербурга запретил Тимощуку сделки с объектами недвижимости в элитном жилом комплексе на Крестовском острове, узнала 10 сентября «Фонтанка». Обеспечительная мера принята по иску бывшей супруги футболиста Надежды Тимощук. Пара рассталась три года назад, но до сих пор не может утрясти финансовый вопрос.

Надежда Тимощук обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества. Им она, в частности, считает пять квартир, приобретенных спортсменом в феврале–июле 2016 года по договорам долевого участия, и находящиеся на его счетах в Газпромбанке денежные средства. Петроградский суд запретил Росреестру проводить сделки, но в аресте счетов отказал.

Пара поженилась в 2000 году в Донецке, а развелась через 16 лет в Луцке. Брачный договор она не заключала, соглашения о добровольном разделе имущества не достигла. По российскому Семейному кодексу, нажитое во время брака является совместной собственностью.

В Петербург Тимощук приехал в 2007 году, в 2009-м заключил контракт с «Баварией». Семья прожила в Мюнхене четыре года, после чего были возвращение в Петербург, окончание карьеры игрока в казахстанском «Кайрате» и трудоустройство в марте 2016 года тренером «Зенита». Тимощук – трехкратный чемпион Украины, двукратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, двукратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов. В Германии у пары в 2010 году родились две дочери.

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Как сообщила «Фонтанке» адвокат юридической конторы Гессена Наталья Аксенова, обеспечительные меры связаны с опасением, что Тимощук может передать свое имущество третьим лицам или вывести деньги со счетов.

Основные тревоги истицы связаны с деловым и светским партнером Тимощука. 41-летняя петербурженка Анастасия Климова появляется с футболистом на вечеринках. Они знакомы несколько лет.

Основной вид занятий Климовой определить непросто. Журнал о моде и искусстве «Дорохин» представляет ее художником, иллюстратором, автором книг о Санкт-Петербурге и его пригородах, «переведенных на шесть языков и переизданных тиражом 500 тысяч экземпляров». Издания под авторством Климовой, впрочем, найти крайне сложно, даже в Сети. Корреспонденту «Фонтанки» это не удалось совсем. Про себя Анастасия говорит, что окончила факультет журналистики, занималась или занимается телевидением, пиаром, модой.

По данным СПАРК, в апреле 2015 года Анатолий Тимощук вложился в Ginza Project. Cовместно с дочерью владельца ресторанной сети Вадима Лапина футболист основал ООО «Компания Н21». Через несколько месяцев, когда в Луцке начался бракоразводный процесс, в составе учредителей произошла замена – место Тимощука заняла Анастасия Климова. В настоящее время она записана как бенефициар. Эта компания является владельцем 70 процентов долей ООО «Компания Н22», на которую зарегистрирован ресторан «Гинзы» Food Park.

По данным «Фонтанки», на Климову оформлен автомобиль Porsche Panamera с характерным государственным регистрационным знаком. Он содержит три четверки. Это любимая цифра Анатолия. Он играл под 44-м номером, сотовый номер тоже состоит почти сплошь из четверок. За рулем Porsche периодически сидит Тимощук, выяснила «Фонтанка». В апреле 2019 года он был оштрафован на 1500 рублей за нарушение ПДД, в июне штраф получила Климова.

В Германии Тимощуки тоже судятся. Там шли и идут процессы по лишению родительских прав (по словам Надежды, спортсмен инициировал эту тяжбу и проиграл), взысканию алиментов и разделу имущества. В феврале 2019 года суд баварского города Штарнберг вынес временное решение по алиментам: с Тимощука в пользу дочерей взыскано почти по 2500 евро ежемесячно на каждую и 10 тысяч евро в пользу бывшей супруги. Временное решение действует до того момента, пока не будет принято окончательное, сообщила Надежда Тимощук.

По ее словам, тренер «Зенита» уклоняется от исполнения решения немецкого суда Штарнберга.

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«С июня 2016 года Анатолий Александрович перестал оказывать материальную помощь семье. В связи с отсутствием международного договора о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам между Россией и Германией возможность принудительно исполнить решение суда Штарнберга отсутствует», – уточнила «Фонтанке» Наталья Аксенова.

В связи с этим Тимощук подала иск в 151-й судебный участок Петроградского района о взыскании алиментов с футболиста – трети всех доходов в пределах трехлетнего срока – начиная с августа 2016 года.

Судебные споры в Германии привели к тому, что в отношении Тимощука прокуратура Мюнхена начала предварительное расследование (Das Ermittlungsverfahren) по уклонению от уплаты алиментов и параграфу 267 УК Германии «Подделка документов». В представленных в суды Тимощуком материалах, подтверждавших его правоту, якобы содержались заведомо ложные данные. Обвинений футболисту не предъявляли, у прокуратуры лишь имеются основания для расследования фактов.

Анастасия Климова не ответила на звонки «Фонтанки». Анатолий Тимощук отказался отвечать на вопросы о судебном споре. «Фонтанка» запросила комментарий у адвокатов бюро «S&K Вертикаль», представляющих интересы спортсмена. Они взяли паузу, их комментарий будет опубликован позже.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»