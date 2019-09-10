Иванов сменил Карасина на посту замглавы МИД России

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности статс-секретаря -- заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин назначил на пост статс-секретаря – замглавы МИД РФ Евгения Иванова, который с 2017 года занимал должность заместителя министра иностранных дел РФ.

Как сообщала пресс-служба Валерия Лимаренко, который, по предварительным данным ЦИК России, одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области, он намерен предложить кандидатуру Карасина на пост сенатора от региона.