Число пострадавших в ДТП со скорой во Всеволожске выросло до пяти

В столкновении легковушки со скорой на Дороге жизни во Всеволожском районе Ленобласти, по уточненным данным, пострадали пять человек. Предварительно, обошлось без серьезных травм.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 15:05 на 9-м километре автодороги Санкт-Петербург – Морье 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, двигаясь на «зеленый», не пропустил машину скорой помощи, которая ехала со включенной сиреной и мигалками.

В результате аварии пострадали оба водителя, фельдшеры – 51-летняя женщина и 24-летний парень – и 75-летняя пациентка скорой. Все пострадавшие в легкой степени тяжести и доставлены во Всеволожскую районную больницу. Со слов очевидицы Тани, у пожилой женщины «только ушиб мягких тканей».

Свидетели аварии отмечают, что сирену скорой было отчетливо слышно, и грешат на громкую музыку в салоне «девятки». По словам участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», легковушка с примечательной внешностью известна любовью водителя включать музыку «так, что уши закладывает у прохожих».

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«Случаем, не эта белая девятка пугала Всеволожск басами сабвуфера???» – уточняет Сергей. «Она самая, ещё и Щеглово», – отвечает ему Александр.

Отметим, что с 6 августа этого года за непропуск скорой помощи может грозить уголовная ответственность. Без наличия уголовного состава водителя ждет штраф до 5 тысяч рублей, но если здоровью пациента будет нанесен тяжкий вред, то наказанием уже станет лишение свободы на срок до двух лет, а если пациент умрет – до четырех.