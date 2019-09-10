ОМОН приехал разминировать полицейское следствие. Здание на Лиговском взбаламутил рюкзак

Несколько машин разминирования приехали проверять бесхозный рюкзак у входа в здание, где расположено Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Жизнь следователей вне опасности.

По информации «Фонтанки», разминирование приехало к зданию на Лиговский проспект, дом 145, днем 10 сентября. Возле восьмиэтажного дома скопилась небольшая группа людей в гражданской одежде, эвакуации следователей замечено не было.

ОМОН приехал проверить рюкзак у входа в здание, но вмешательства в итоге не потребовалось. Беспечный посетитель ГСУ вернулся за своими вещами.

Фото: Читатель "Фонтанки"