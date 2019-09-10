Десяток кошек замуровали в подвалах на Малой Конюшенной: жители просили оставить им хотя бы щель

Неожиданная тяга рабочих к благоустройству подвалов на Малой Конюшенной привела к тому, что в них остались замурованными кошки.

Как рассказали «Фонтанке» жители, животные живут там давно, их все подкармливают. Во второй половине дня 10 сентября приехала группа рабочих, которая наставила на подвалы стеклопакеты. Теперь их обитатели печально смотрят на людей через стекла. Нормального выхода у них нет.

«Мы попросили рабочих оставить щели, чтобы они могли нормально вылезти. Но они сказали, что им приказано все замуровать намертво и это заказ администрации», – рассказала «Фонтанке» работающая на Малой Конюшенной Ирина.

Как писала «Фонтанка», спрятавшиеся животные часто оказываются в ловушке после капремонта фасадов, когда подвальные окна заменяют наглухо закрытыми стеклопакетами. Законодательного решения проблемы пока что нет.