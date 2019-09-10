Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю переизбрания на пост главы государства, сообщает 10 сентября пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнёрства», – отметил в поздравлении глава Российского государства.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.

Напомним, накануне ЦИК Абхазии признал Хаджимбу победителем второго тура выборов президента республики. Лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, вышедший во второй тур на выборах президента Абхазии, заявил о том, что обратится в Верховный суд республики с требованием проверить законность решения ЦИК по итогам выборов.