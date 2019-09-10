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Финляндия
10.09.2019 17:25
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Гражданин Ротенберг судится со скандинавскими банками за право оплачивать финское электричество

Борис Ротенберг (№ 92 в списке богатейших людей России по версии Forbes) в Хельсинки требует вернуть ему, как гражданину Финляндии, право пользоваться услугами местных банков, отказавших ему из-за американских санкций.

Гражданин Ротенберг судится со скандинавскими банками за право оплачивать финское электричество

Борис Ротенберг//Ирина Бужор/Коммерсантъ

«Фонтанке» стали известны подробности дела, слушание которого началось в окружном суде Хельсинки.

10 сентября окружной суд Хельсинки начал слушание дела Бориса Ротенберга против четырёх банков. Бизнесмен, который имеет, помимо российского, гражданство Финляндии, требует, чтобы суд обязал банки Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj (ОР) и Danske Bank принимать его платежи. Отказ банков в обслуживании не дает возможности оплатить даже налоги и счета за электричество. По сути финскому правосудию предстоит вынести решение о влиянии санкционного режима США на национальную правовую систему, что наверняка станет прецедентом для всей европейской судебной системы.

По информации стороны защиты, финские банки отказывались принимать платежи Ротенберга даже из европейских банков, в том числе из Societe Generale в Монако. Бизнесмену не удалось доказать чистоту происхождения средств и шведскому Handelsbanken, несмотря на предоставленные налоговые декларации и рапорт по форме банка.

Финансовые учреждения ссылаются на риск попасть в санкционный список США, а также на закон об отмывании средств — европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физлиц, чтобы продолжать бизнес с американскими кредитными учреждениями, даже если человек не находится в санкционных списках ЕС. Отметим, что Борис Ротенберг, в отличие от своего брата Аркадия, оказался лишь в «черном списке» Штатов.

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Иск к скандинавским банкам миллиардер подал в октябре 2018 года, но в феврале 2019-го Хельсинкский уездный суд отклонил в рамках этого дела ходатайство российского миллиардера об обеспечительных мерах, встав на сторону банков. Суд посчитал, что должен быть принят во внимание такой специфический и крайне редко используемый критерий, как «взвешивание интересов», и заключил, что интересы банков, которые могут столкнуться с серьезными финансовыми последствиями, значительно «перевешивают» интересы Ротенберга и фактический ущерб для него заключается лишь в потере своей кредитоспособности в Финляндии и возможных трудностях при пользовании своими финскими активами.

Учитывая детали дела, которые стали известны «Фонтанке», очевидно, что знаковый характер данного кейса для судебной системы Финляндии значительно осложняет процесс. Так, в американском Управлении по контролю за иностранными активами (ОФАК, подразделение министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики) с заключением сумели определиться не сразу, и за несколько месяцев изменили свою позицию на прямо противоположную.

В марте представитель истца отправил запрос в ОФАК, и 1 мая из организации пришёл ответ: едва ли кейс может рассматриваться как поддержка лиц из «черного списка».

«В отношении вторичных санкций, если деятельность осуществляется за пределами США и не затрагивает американских лиц или американскую финансовую систему и предназначена для удовлетворения основных жизненных потребностей лица, такая деятельность вряд ли может рассматриваться в качестве материальной поддержки лица СДН (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list / SDN list – список граждан особых категорий и запрещенных лиц. – Прим. ред.)», – заключили в отделе комплаенс ОФАК, отвечающем за контроль и управление рисками, возникающими из-за несоблюдения законодательства, требований регуляторов и т. д.

Однако после обращения Danske Bank ОФАК признал свой майский комментарий недействительным – 27 августа адвокаты Ротенберга получили краткое письмо с просьбой считать предыдущие разъяснения некорректными и отозванными. Другие банки также подкрепили свою позицию экспертными заключениями лиц, которые тем или иным образом занимаются вопросами санкций ОФАК. Например, Handelsbanken представил экспертное мнение Ричарда Нефью (автора книги «Искусство санкций»), а Nordea – юриста Джона Смита, бывшего директора ОФАК.

Сторона истца просила также и заключение Национального трибунала по вопросам дискриминации и равенства Финляндии (ходатайство было подано 2 мая) — но в ходе предварительного слушания, которое началось 3 сентября, суд принял решение не запрашивать заключение, сославшись на недостаточность времени на подготовку этого документа. Позже член трибунала аргументировал отказ тем, что вопрос носит политический характер. Очевидно, что статус миллиардера и политической персоны для Ротенберга в этой ситуации только усложняет дело.

Таким образом, сейчас перед окружным судом Хельсинки стоит непростая задача — установить, в какой мере соотносятся основные права гражданина Финляндии и Европейского Союза и санкционный режим США, а также как американские ограничительные меры могут влиять на национальную правовую систему, диктующую принцип равенства перед законом, в том числе в праве на получение банковских услуг.

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"Фонтанка.ру"


© Фонтанка.Ру

Справка:

Борис Ротенберг – член совета директоров и совладелец СМП Банка. Под американские санкции он и его брат Аркадий попали в 2014 году. В Европе обоих называют не иначе как «друзья Путина». Forbes оценивает состояние бизнесмена в 1 миллиард 100 миллионов долларов.

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