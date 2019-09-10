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Происшествия
10.09.2019 16:56
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«Кидались хабариками». Петербуржец уехал с Рубинштейна с поломанным носом, спутниц обидчиков помог задержать отдыхающий полицейский

Задиристая компания не удовлетворилась отсутствием сигарет у проходящих мимо по улице Рубинштейна жителей Петербурга и во время потасовки прихватила рюкзак с ноутбуком. На лежащего без сознания владельца вещей наткнулся вышедший из бара полицейский. 

Как рассказал «Фонтанке» 10 сентября приходящий в себя петербуржец, в больнице он оказался ночью 7-го числа, забирали его от 28-го дома по улице Рубинштейна. По словам Леонида, он с друзьями прогуливался по главной «питейной» улице города, когда навстречу им вышли двое молодых людей в компании трех барышень. Прозвучал вопрос о наличии сигарет и отрицательный ответ, после чего, по воспоминаниям Леонида, кто-то из компании «швырнул в его сторону хабарик». 

«Началась потасовка, буквально несколько секунд, ничего вроде бы существенного, почти сразу разошлись в разные стороны», – рассказал петербуржец. Спустя несколько адреналиновых мгновений он понял, что на плече не хватает рюкзака, бросился догонять курящих, но не успел даже справедливо возмутиться – после удара в лицо он осел на асфальт и потерял сознание. 

Дальнейшее ему пересказали друзья и случайный спаситель. На бессознательное тело, выйдя из бара, наткнулся сотрудник полиции, который приехал в Северную столицу в отпуск из Саратова. Расслабиться настолько, чтобы забыть рабочие навыки, он, судя по всему, не успел – вскоре оперативник Константин оказался перед отъезжающим такси, где находились барышни обидчиков. Он остановил машину, «практически бросившись под колеса», и вызвал на место коллег. «Фонтанка» попросила Константина рассказать о своей версии событий; уехавший дальше отдыхать в Сочи полицейский на момент публикации не ответил. 

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Потерпевший Леонид утверждает, что ночь девушки провели в отделе полиции, под утро он, после того как медики диагностировали перелом носа, поехал на процедуру опознания. Ему показали только их фото, утверждать однозначно, что на Рубинштейна окурки в него кидали именно они, потерпевший не мог. Задержанных, вспоминает Леонид, выпустили из отдела вместе с ним, стороны столкнулись на улице, где петербуржец услышал о своей виновности в бессонной ночи в малоприятных для дам условиях. 

Подлечившись, Леонид утром 10 сентября вновь приехал в отдел, дополнять заявление. Ущерб он оценил минимум в 150 тысяч рублей, в так и не найденном рюкзаке лежали фотоаппарат, куртка и макбук, с его руки стащили Apple Watch. О возбуждении уголовного дела ему неизвестно. Городской мониторинговый центр подтвердил, что место событий захватывают объективы двух камер видеонаблюдения, там зарегистрировали его заявку и ждут запроса от полиции.

 

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