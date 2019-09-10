На Украине проведут проверку по поводу «пророссийской направленности» национальных телеканалов

Депутаты из президентской партии «Слуга народа» и созданного фронтменом «Океана Эльзы» «Голоса» инициировали проверку смены собственника телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK и их «пророссийской направленности».

«В проекте постановления Верховной рады <...> сказано о том, что Временная следственная комиссия Рады создается для проведения расследования информации о соблюдении требований закона во время смены владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ», – об этом 10 сентября сообщает издание «Страна.ua» после ознакомления с проектом постановления.

Целью создания специальной комиссии называется «недопуск монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния РФ на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности».

Информацию о проверке телеканалов подтвердил в своем Facebook и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

Реклама



В июне украинский политик Тарас Козак, связанный с «Оппозиционной платформой», сконцентрировал в своих руках NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

В начале сентября нацсовет Украины по ТВ и радио провел заседание, на котором телеканалу NewsOne вынесли последнее предупреждение. Также было вынесено предложение аннулировать лицензию канала после внеплановой проверки из-за запланированного телемоста с «Россией 1». Нацсовет также назначил внеплановую проверку телеканала ZIK. В июле редакцию телеканала «112. Украина» обстреляли из гранатомета.