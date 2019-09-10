Детский сад-замок в Юттери посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества»

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Эксперты оценили социальный объект на 120 воспитанников, построенный ГК «Ленстройтрест» на территории финского городка Юттери в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Участники объезда обратили внимание на внешние характеристики здания, качество строительства и соответствие выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации.

Дошкольное учреждение введено в эксплуатацию в августе этого года. На текущий момент запущена процедура по передаче его на баланс города. При проектировании объекта застройщик «Ленстройтрест» уделил особое внимание внешнему виду и функциональности внутренних помещений. В трехэтажном здании в виде рыцарского замка площадью 3200 кв. м оборудованы 6 групп для детей разного возраста, а также залы для музыкальных занятий и физкультуры, бассейн, медицинский кабинет, кухня и прачечная. На прилегающей территории предусмотрены помещение, где родители смогут оставлять коляски и санки. Прогулочная зона оснащена теневыми навесами, на игровых площадках установлено необходимое оборудование. Для безопасности малышей в детском саду предусмотрена система видеонаблюдения.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Экспертный совет конкурса «Лидер строительного качества», в состав которого вошли представители региональных и контрольно-надзорных органов власти, саморегулируемых организаций, профсоюза строителей, Союза строительных организаций Ленинградской области «Леноблсоюзстрой», оценивали социальный объект по десятибалльной системе в соответствии с утвержденными критериями.

Итоги конкурса будут подведены в конце сентября. Имена победителей объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Фонде имущества Санкт-Петербурга 26 сентября.

Напомним, «Лидер строительного качества» организуется с 2011 года Комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО, Национальным объединением строителей при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. С 2012 года номинации конкурса включены в систему очных соревнований Национального конкурса «Строймастер». Конкурс проходит в семи номинациях. Его цель – повышение конкурентоспособности строительных объектов, а также информирования потребителей и общественности о высококачественной, экологичной и безопасной строительной продукции.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/