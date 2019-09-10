Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+25°C
/ Завтра: +21
$ 65.44р
72.30р
16:59 10.09.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
10.09.2019 16:38
Печать

Детский сад-замок в Юттери посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества»

Детский сад-замок в Юттери посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества»

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Эксперты оценили социальный объект на 120 воспитанников, построенный ГК «Ленстройтрест» на территории финского городка Юттери в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Участники объезда обратили внимание на внешние характеристики здания, качество строительства и соответствие выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации.

Дошкольное учреждение введено в эксплуатацию в августе этого года. На текущий момент запущена процедура по передаче его на баланс города. При проектировании объекта застройщик «Ленстройтрест» уделил особое внимание внешнему виду и функциональности внутренних помещений. В трехэтажном здании в виде рыцарского замка площадью 3200 кв. м оборудованы 6 групп для детей разного возраста, а также залы для музыкальных занятий и физкультуры, бассейн, медицинский кабинет, кухня и прачечная. На прилегающей территории предусмотрены помещение, где родители смогут оставлять коляски и санки. Прогулочная зона оснащена теневыми навесами, на игровых площадках установлено необходимое оборудование. Для безопасности малышей в детском саду предусмотрена система видеонаблюдения.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Экспертный совет конкурса «Лидер строительного качества», в состав которого вошли представители региональных и контрольно-надзорных органов власти, саморегулируемых организаций, профсоюза строителей, Союза строительных организаций Ленинградской области «Леноблсоюзстрой», оценивали социальный объект по десятибалльной системе в соответствии с утвержденными критериями.

Итоги конкурса будут подведены в конце сентября. Имена победителей объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Фонде имущества Санкт-Петербурга 26 сентября.  

Напомним, «Лидер строительного качества» организуется с 2011 года Комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО, Национальным объединением строителей при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. С 2012 года номинации конкурса включены в систему очных соревнований Национального конкурса «Строймастер». Конкурс проходит в семи номинациях. Его цель – повышение конкурентоспособности строительных объектов, а также информирования потребителей и общественности о высококачественной, экологичной и безопасной строительной продукции.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      10.09.2019 16:38

      Детский сад-замок в Юттери посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества»

      Эксперты оценили социальный объект на 120 воспитанников, построенный ГК «Ленстройтрест» на территории финского городка Юттери в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
      АО «Альфа-Банк»
      10.09.2019 14:41

      А-Клуб для тех, кто знает себе цену

      Бизнес-направление Альфа-Банка по управлению крупным частным капиталом переходит к новому стратегическому позиционированию. Подразделение, работающее с высокосостоятельными клиентами и их семьями переименован в А-Клуб.
      Setl Group
      10.09.2019 13:22

      Шесть из десяти покупателей квартир в Петербурге выбирают готовую отделку

      Жилье с чистовой отделкой от застройщика остается популярным: его выбирают 60% покупателей квартир класса «масс-маркет». Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за первую половину 2019 года.
      Glorax Development
      10.09.2019 13:03

      Проекты Glorax Development – в финале премии PROESTATE&TOBY AWARDS

      Сразу три жилых комплекса компании Glorax Development прошли во второй этап PROESTATE&TOBY AWARDS 2019 – профессиональной премии, охватывающей все сегменты рынка недвижимости и определяющей «золотые» стандарты отрасли.
      ПАО МКБ
      10.09.2019 12:10

      МКБ увеличил транзакционную активность на 35% в «МКБ Онлайн»

      Летом 2019 года Московский кредитный банк обновил дизайн платежных форм мобильного приложения «МКБ Онлайн» на смартфонах iOS и Android. С этого момента было зафиксировано увеличение числа переводов с карты на карту: на 35% по отношению к предыдущим месяцам.
      Setl Group
      09.09.2019 16:35

      В ЖК «ЗимаЛето» состоялся День семьи и спорта

      В жилом комплексе «ЗимаЛето» в первую субботу осени состоялся товарищеский футбольный матч, в котором приняли участие команды сотрудников Setl Group и жителей проекта. В футбол играли на новом школьном стадионе, возведенном холдингом во дворе ЖК. Девизом товарищеского матча стал здоровый образ жизни и бережное отношение к своему дому и двору.
      ГК «КВС»
      09.09.2019 15:16

      ГК «КВС»: работа с эскроу позволяет расширить предложение по субсидиям

      В ГК «КВС» рассказали о преимуществах работы по эскроу-счетам. Одно из них – возможность предложить клиентам приобретение квартиры в строящихся домах по новым правилам с использованием жилищного сертификата.
      Группа ЦДС
      09.09.2019 15:04

      При участии Группы ЦДС в Санкт-Петербурге пройдет концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады

      Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут концерт «На все века – Непокоренные» (6+), посвященный Дню памяти жертв блокады. Мероприятие состоится 10 сентября в Доме офицеров Западного военного округа.
      РСТИ (Росстройинвест)
      09.09.2019 12:08

      ЖК Петр Великий – самый высокий строящийся жилой дом в Петербурге

      ЖК Петр Великий, который РСТИ (ГК Росстройинвест) возводит у берега Невы в Рыбацком, признан самым высоким строящимся жилым домом в Санкт-Петербурге по данным Единого реестра застройщиков.
      ГК «Эталон»
      09.09.2019 10:30

      6 жилых комплексов от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

      АО «Банк ДОМ.РФ» аккредитовал жилые комплексы «Дом на Блюхера», «Эталон на Неве», Fusion, «Охта Хаус», «Галактика.Премиум» и корпуса 8.1, 8.7-2, 8.7-3, 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3 квартала «Галактика», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
      06.09.2019 18:00

      «Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь продолжают плодотворное сотрудничество

      На международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019», «Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь заключили контракты на ремонт ранее поставленных белорусской стороне управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300
      pixabay.com
      06.09.2019 17:31

      27 сентября - круглый стол «Осень на рынке недвижимости и ипотеки»

      Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают представителей банков, застройщиков и экспертов рынка принять участие в круглом столе: «Осень на рынке недвижимости и ипотеки».