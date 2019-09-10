Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+25°C
/ Завтра: +21
$ 65.44р
72.30р
16:59 10.09.2019
Расширенный поиск

Общество
10.09.2019 16:43
Печать

Петербургские археологи впервые исследуют неолит на южном берегу Финского залива. Земли принадлежали Ломоносову

Экспедиция Института истории материальной культуры РАН впервые за всю историю исследований на южном берегу Финского залива приступила к исследованию неолитической стоянки. Работы ведутся в деревне Коваши Ломоносовского района Ленинградской области. Интересно, что одним из владельцев этих мест в XVIII веке был ученый и основатель Московского университета Михаил Ломоносов: земли ему пожаловала императрица Екатерина Великая.

«В Ленинградской области много неолитических стоянок, их исследуют уже давно, но южный берег Финского залива в этом смысле до начала 2000-х годов оставался белым пятном, – пояснил 10 сентября «Фонтанке» научный сотрудник Отдела охранной археологии ИИМК РАН Андрей Городилов. – В Сестрорецке была известна стоянка, на Охте поселение, а в этом районе – нет. В 2000-х годах их стали находить, но в ходе раскопок они раньше не исследовались».

По словам заместителя директора ИИМК РАН Натальи Соловьевой, площадь исследований составляет порядка 600 квадратных метров. И этот объект представляет собой многослойный памятник, вобравший предметы разных тысячелетий.

«Первые свидетельства пребывания здесь человека относятся предположительно к эпохе неолита: при раскопках обнаружены кварцевый отщеп, каменное тесло и фрагменты лепных керамических сосудов, – пояснила она. – На этой же территории позднее располагался грунтовый могильник с каменными обкладками, функционировавший длительный период – c XII по XVII век. Судя по площади холма и плотности расположения погребений, их может быть более сотни. Практически во всех погребениях найдены предметы вооружения – ножи или топоры. Вероятно, к этому же времени относятся и фрагменты грубых гончарных сосудов, зафиксированные в слое погребенной почвы. Их архаичный облик и наличие большого количества примесей из дресвы и песка в тесте сосудов позволяют датировать их эпохой Средневековья. Уникальным можно назвать и исследуемое на участке средневековое кладбище, наличие которого удревняет возраст деревни Коваши на несколько сотен лет».

Реклама

Исследования этого места проводятся в связи с существующими планами воссоздания храма, стоявшего на этом месте с 1788 года и разрушенного в советские годы до фундамента. До наших дней дошли фрагменты нижних частей стен, склепы и кирпичная и каменная кладки полов, мостовая и каменная ограды территории церкви. В то же время археологи нашли на том же месте фундамент более ранней постройки — вероятно, часовни, предшествовавшей строительству церкви.

«Если на этом месте, где планируется реконструкция церкви, ее начнут строить — да, объект будет уничтожен, – признал в беседе с «Фонтанкой» Городилов. – Но я надеюсь, что именно на этом месте все-таки не начнут».

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      10.09.2019 16:38

      Детский сад-замок в Юттери посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества»

      Эксперты оценили социальный объект на 120 воспитанников, построенный ГК «Ленстройтрест» на территории финского городка Юттери в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
      АО «Альфа-Банк»
      10.09.2019 14:41

      А-Клуб для тех, кто знает себе цену

      Бизнес-направление Альфа-Банка по управлению крупным частным капиталом переходит к новому стратегическому позиционированию. Подразделение, работающее с высокосостоятельными клиентами и их семьями переименован в А-Клуб.
      Setl Group
      10.09.2019 13:22

      Шесть из десяти покупателей квартир в Петербурге выбирают готовую отделку

      Жилье с чистовой отделкой от застройщика остается популярным: его выбирают 60% покупателей квартир класса «масс-маркет». Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за первую половину 2019 года.
      Glorax Development
      10.09.2019 13:03

      Проекты Glorax Development – в финале премии PROESTATE&TOBY AWARDS

      Сразу три жилых комплекса компании Glorax Development прошли во второй этап PROESTATE&TOBY AWARDS 2019 – профессиональной премии, охватывающей все сегменты рынка недвижимости и определяющей «золотые» стандарты отрасли.
      ПАО МКБ
      10.09.2019 12:10

      МКБ увеличил транзакционную активность на 35% в «МКБ Онлайн»

      Летом 2019 года Московский кредитный банк обновил дизайн платежных форм мобильного приложения «МКБ Онлайн» на смартфонах iOS и Android. С этого момента было зафиксировано увеличение числа переводов с карты на карту: на 35% по отношению к предыдущим месяцам.
      Setl Group
      09.09.2019 16:35

      В ЖК «ЗимаЛето» состоялся День семьи и спорта

      В жилом комплексе «ЗимаЛето» в первую субботу осени состоялся товарищеский футбольный матч, в котором приняли участие команды сотрудников Setl Group и жителей проекта. В футбол играли на новом школьном стадионе, возведенном холдингом во дворе ЖК. Девизом товарищеского матча стал здоровый образ жизни и бережное отношение к своему дому и двору.
      ГК «КВС»
      09.09.2019 15:16

      ГК «КВС»: работа с эскроу позволяет расширить предложение по субсидиям

      В ГК «КВС» рассказали о преимуществах работы по эскроу-счетам. Одно из них – возможность предложить клиентам приобретение квартиры в строящихся домах по новым правилам с использованием жилищного сертификата.
      Группа ЦДС
      09.09.2019 15:04

      При участии Группы ЦДС в Санкт-Петербурге пройдет концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады

      Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут концерт «На все века – Непокоренные» (6+), посвященный Дню памяти жертв блокады. Мероприятие состоится 10 сентября в Доме офицеров Западного военного округа.
      РСТИ (Росстройинвест)
      09.09.2019 12:08

      ЖК Петр Великий – самый высокий строящийся жилой дом в Петербурге

      ЖК Петр Великий, который РСТИ (ГК Росстройинвест) возводит у берега Невы в Рыбацком, признан самым высоким строящимся жилым домом в Санкт-Петербурге по данным Единого реестра застройщиков.
      ГК «Эталон»
      09.09.2019 10:30

      6 жилых комплексов от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

      АО «Банк ДОМ.РФ» аккредитовал жилые комплексы «Дом на Блюхера», «Эталон на Неве», Fusion, «Охта Хаус», «Галактика.Премиум» и корпуса 8.1, 8.7-2, 8.7-3, 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3 квартала «Галактика», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
      06.09.2019 18:00

      «Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь продолжают плодотворное сотрудничество

      На международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019», «Алмаз – Антей» и министерство обороны Республики Беларусь заключили контракты на ремонт ранее поставленных белорусской стороне управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300
      pixabay.com
      06.09.2019 17:31

      27 сентября - круглый стол «Осень на рынке недвижимости и ипотеки»

      Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают представителей банков, застройщиков и экспертов рынка принять участие в круглом столе: «Осень на рынке недвижимости и ипотеки».