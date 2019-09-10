Петербургские археологи впервые исследуют неолит на южном берегу Финского залива. Земли принадлежали Ломоносову

Экспедиция Института истории материальной культуры РАН впервые за всю историю исследований на южном берегу Финского залива приступила к исследованию неолитической стоянки. Работы ведутся в деревне Коваши Ломоносовского района Ленинградской области. Интересно, что одним из владельцев этих мест в XVIII веке был ученый и основатель Московского университета Михаил Ломоносов: земли ему пожаловала императрица Екатерина Великая.

«В Ленинградской области много неолитических стоянок, их исследуют уже давно, но южный берег Финского залива в этом смысле до начала 2000-х годов оставался белым пятном, – пояснил 10 сентября «Фонтанке» научный сотрудник Отдела охранной археологии ИИМК РАН Андрей Городилов. – В Сестрорецке была известна стоянка, на Охте поселение, а в этом районе – нет. В 2000-х годах их стали находить, но в ходе раскопок они раньше не исследовались».

По словам заместителя директора ИИМК РАН Натальи Соловьевой, площадь исследований составляет порядка 600 квадратных метров. И этот объект представляет собой многослойный памятник, вобравший предметы разных тысячелетий.

«Первые свидетельства пребывания здесь человека относятся предположительно к эпохе неолита: при раскопках обнаружены кварцевый отщеп, каменное тесло и фрагменты лепных керамических сосудов, – пояснила она. – На этой же территории позднее располагался грунтовый могильник с каменными обкладками, функционировавший длительный период – c XII по XVII век. Судя по площади холма и плотности расположения погребений, их может быть более сотни. Практически во всех погребениях найдены предметы вооружения – ножи или топоры. Вероятно, к этому же времени относятся и фрагменты грубых гончарных сосудов, зафиксированные в слое погребенной почвы. Их архаичный облик и наличие большого количества примесей из дресвы и песка в тесте сосудов позволяют датировать их эпохой Средневековья. Уникальным можно назвать и исследуемое на участке средневековое кладбище, наличие которого удревняет возраст деревни Коваши на несколько сотен лет».

Реклама



Исследования этого места проводятся в связи с существующими планами воссоздания храма, стоявшего на этом месте с 1788 года и разрушенного в советские годы до фундамента. До наших дней дошли фрагменты нижних частей стен, склепы и кирпичная и каменная кладки полов, мостовая и каменная ограды территории церкви. В то же время археологи нашли на том же месте фундамент более ранней постройки — вероятно, часовни, предшествовавшей строительству церкви.

«Если на этом месте, где планируется реконструкция церкви, ее начнут строить — да, объект будет уничтожен, – признал в беседе с «Фонтанкой» Городилов. – Но я надеюсь, что именно на этом месте все-таки не начнут».