Греф пообещал Путину эффект от внедрения в РФ искусственного интеллекта в ближайшие годы

Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что россияне смогут ощутить положительный эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта уже в ближайшие годы. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы видим, конечно, колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта практически везде: повышение производительности труда, повышение прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг. Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы", – сказал он.

В июле правительство РФ заключило с крупными компаниями восемь соглашений в сфере инновационных технологий. В частности, со Сбербанком заключено соглашение по направлению "Искусственный интеллект". Ранее Греф заявил, что перед Сбербанком стоит цель обеспечить вхождение России в пятерку лидеров в мире по развитию технологий с использованием искусственного интеллекта.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что проект правительства и Сбербанка по внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни стартует в ближайшие месяцы.