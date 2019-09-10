«Лада» опрокинула скорую на Дороге жизни. Медики везли в больницу пенсионерку

Во Всеволожском районе Ленобласти днем 10 сентября в ДТП попала машина скорой помощи. В аварии есть пострадавшие.

ДТП произошло около 15 часов во Всеволожске, на пересечении Колтушского шоссе и Дороги жизни, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2109 и ГАЗ скорой медицинской помощи. От удара скорая опрокинулась набок.

По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», скорая ехала со включенными световыми и звуковыми сигналами, спеша доставить в больницу пожилую пациентку в «и без того тяжёлом состоянии», а молодой человек на «Ладе» ее не пропустил.

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В результате аварии, по данным ГИБДД, травмы получили четыре человека. Информация об их состоянии уточняется. «Приехали три скорые, спасают пострадавших», – пишет очевидица Алена.

Местные жители добавляют, что ДТП на этом перекрестке происходят регулярно. «Этот перекресток у нас ни дня без аварии, – пишет Ольга. – Знают же, что больница в 20 метрах».