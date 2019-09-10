«Никто никому никаких секретов не выдавал». Лавров рассказал о предполагаемом шпионе ЦРУ из России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никогда не сталкивался с Олегом Смоленковым, которого СМИ называют информатором ЦРУ.

«Я никогда его не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями», – цитирует 10 сентября Сергея Лаврова ТАСС.

Он также рассказал о роковой для агента встрече между главой российского МИД и президентом США, которая позже якобы поставила Смоленкова в опасность. По информации CNN, именно после этих переговоров ЦРУ приняло решение о вывозе из Москвы своего информатора, так как беспечное отношение Трампа к секретным данным вредит положению шпиона. На встрече с Лавровым Трамп мог раскрыть секретные данные, касающиеся запрещенного в РФ ИГИЛ. «Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал», – отрезал Лавров.

Ранее телеканал CNN рассказал о вывозе из России агента ЦРУ из-за опасности его раскрытия после беспечного обращения Дональда Трампа с секретной информацией.

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Президент США заявил, что ему ничего не известно об этой истории, а в ЦРУ описали выводы телеканала как «неточные». Чуть позже российские СМИ назвали имя предполагаемого шпиона. Им оказался Олег Смоленков, якобы работавший в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства.

В Кремле подтвердили работу Смоленкова в администрации президента. Коллега шпиона по работе в посольстве в Вашингтоне рассказал о том, что тот был завхозом и любил выпить.