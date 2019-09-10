Путин назначил нового прокурора Москвы

Глава государства назначил главного прокурора столицы.

"Президент России Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 2-го класса Попова Дениса Геннадьевича на должность прокурора г. Москвы на 5-летний срок", – говорится в сообщении Генпрокуратуры 10 сентября.

Денис Попов родился в 1972 году в Свердловске. В 2001 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации. Службу в органах прокуратуры начал в 2000 году. В разное время работал специалистом 1-й категории и следователем Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы, помощником и старшим помощником прокурора Центрального административного округа столицы, прокурором отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Москвы, заместителем и первым заместителем Кузьминского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Юго-Восточного административного округа Москвы, заместителем прокурора и прокурором Центрального административного округа, Измайловским межрайонным прокурором Москвы, первым заместителем прокурора Тульской области, прокурором Рреспублики Хакасии.

В последнее время занимал должность прокурора Республики Дагестан.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден орденом Мужества, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», именным оружием.