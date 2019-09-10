Главные разочарования Apple iPhone 11: цена, характеристики и дата выхода новинки
Новый Apple iPhone 11 покажут в театре Стива Джобса в Калифорнии 10 сентября - уже в 20:00 по Москве. А в продажу он может поступить 20 сентября. Еще до презентации в Сеть утекли почти все возможные подробности о новинке, некоторые из которых успели разочаровать фанатов «яблока». «Фонтанка» собрала все инсайды.
1 Три айфона
Точно можно сказать, что мы увидим новую основную модель, ее версию с большим дисплеем и аппарат подешевле. Версий названий несколько, эксперты склоняются к тому, что стоит ждать iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые заменят актуальные iPhone XR, XS и XS Max соответственно.
2 Дизайн без неожиданностей
За исключением нового модуля камеры, дизайн с «челкой»-вырезом на дисплее останется прежним. Могут добавиться новые цвета. Например, у наследника iPhone XR вместо голубого и кораллового ждут сиреневый и зелёный.
3 Характеристики без откровений
Появится новый процессор A13, а дальше – вариативно. Самый простенький телефон из тройки новинок, как ожидается, выйдет с дисплеем на 6,1-дюйма и 4 Гб оперативной памяти. iPhone 11 Pro снабдят 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, а старшая версия получит экран с диагональю 6,5 дюйма и 6 ГБ ОЗУ. Объем памяти у старших устройств будет стартовать от 128 ГБ, у младшего от 64 ГБ.
4 Тройная камера
Самое ожидаемое изменение – камера. У нынешнего флагмана Apple iPhone XS она лишь десятая в мире в рейтинге DXOMark и уступает по качеству моделям Samsung и даже свежим китайцам.
Предполагается, что «младший» iPhone получит двойную камеру с обычным сенсором (12 Мп) и телефотообъектив (12 Мп) с двухкратным зумом. А у Pro-версий в дополнение к ним появится третий – сверхширокоугольный объектив.
Журналисты Bloomberg писали, iPhone сможет использовать искусственный интеллект для обработки и редактирования изображений прямо во время записи, а три камеры смогут снимать одновременно, что улучшит съемку при недостатке света. Обновят и технологию распознавания лица Face ID: телефон сможет узнать владельца, даже если будет лежать на столе.
5 Новый стандарт защиты от воды и замена 3D Touch
Источники Bloomberg также заявили, что корпуса новых iPhone могут стать крепче и более влагозащищенными – устройства смогут выдерживать под водой больше 30 минут. А на замену технологии 3D Touch – измеряющей силу нажатия на экран для вызова различных функций – придет функция Haptic Touch.
6 Без нового разъема и реверсивной зарядки
Известный точностью прогнозов аналитик Мин Чи-Куо в день презентации «айфона» разочаровал фанатов Apple. По его данным, в смартфонах останется старый разъем Lightning, вместо ставшего стандартом на рынке USB Type-C. Также новые смартфоны не будут поддерживать Apple Pencil, как это заявлялось ранее, и реверсивную зарядку, когда телефон может без проводов заряжать другие устройства, например, часы. Поддержки 5G в новых iPhone тоже не появится.
7 Цена – на уровне прошлого года
По прогнозам аналитиков, цены будут такие же, как и на актуальную линейку смартфонов: самый простой iPhone 11 можно будет купить от 749 долларов, iPhone 11 Pro от 999 долларов, а iPhone 11 Pro Max от 1099 долларов. Самые дорогие версии старших моделей на 512 ГБ будут стоить от 1199 и 1299 долларов соответственно. Но это в США. В России прайс традиционно выше. Для ориентира: на отечественном сайте Apple цены на XR начинаются от 66 тысяч рублей, на XS от 89 тыс рублей, на XS Max от 98 тыс рублей.
8 Apple Watch и AirPods — не факт
Журналисты Bloomberg сообщили, что купертиновцы выпустят новое поколение Apple Watch, AirPods и обновленной колонки HomePod уже в ближайшие недели. Вполне возможно, что анонс какого-нибудь из этих гаджетов состоится на презентации 10 сентября. Но вся россыпь новинок скорее всего ждет нас за пределами презентации iPhone.
Впрочем, на новый дизайн Apple Watch рассчитывать не приходится — компания серьезно обновила их только в прошлом году, поэтому речь идет о новых материалах корпуса и ремешках. А про AirPods нового поколения и вовсе мало информации. Все лишь ждут, что они получат водонепроницаемость и шумоподавление.
Илья Казаков, «Фонтанка.ру»