Главные разочарования Apple iPhone 11: цена, характеристики и дата выхода новинки

4 Тройная камера

Самое ожидаемое изменение – камера. У нынешнего флагмана Apple iPhone XS она лишь десятая в мире в рейтинге DXOMark и уступает по качеству моделям Samsung и даже свежим китайцам.

Предполагается, что «младший» iPhone получит двойную камеру с обычным сенсором (12 Мп) и телефотообъектив (12 Мп) с двухкратным зумом. А у Pro-версий в дополнение к ним появится третий – сверхширокоугольный объектив.

Журналисты Bloomberg писали, iPhone сможет использовать искусственный интеллект для обработки и редактирования изображений прямо во время записи, а три камеры смогут снимать одновременно, что улучшит съемку при недостатке света. Обновят и технологию распознавания лица Face ID: телефон сможет узнать владельца, даже если будет лежать на столе.