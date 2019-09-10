Впервые женщина-политик от Финляндии войдёт в состав Еврокомиссии. Она займётся международным сотрудничеством ЕС
Политик от Социал-демократической партии Финляндии Ютта Урпилайнен станет первой женщиной-комиссаром от Суоми в Евросоюзе, сообщает Yle.
Кандидатуру 44-летней Урпилайнен на пост комиссара ЕС по международному сотрудничеству, которого в ЕК раньше не было, выдвинула будущий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Приоритетным направлением для финского политика станет Африка.
Такое назначение кажется вполне обоснованным – ранее Урпилайнен занимала пост спецпосланника министра иностранных дел по мирному урегулированию.
В состав комиссии Урсулы фон дер Ляйен войдет 13 женщин и 14 мужчин. Окончательный состав ЕК будет объявлен позднее.
"Эта команда будет формировать европейский путь: мы предпримем решительные действия против изменения климата, построим партнёрские отношения с Соединенными Штатами, определим наши отношения со все более самоутверждающимся Китаем и станем надежным соседом, например, для Африки", – заявила будущий зампред ЕК.
Напомним, гендерный состав правительства Финляндии изменился после апрельских выборов. Впервые в его составе большинство составляют женщины (11 к 8). Также на минувшей неделе партию "Центр", которая возглавляла предыдущий кабмин, возглавила 32-летняя министр экономического развития Катри Кулмуни.
Справка:
Ютта Урпилайнен, учитель по образованию, занимала пост председателя СДП в 2008 - 2014 годах. Ранее занимала должность министра финансов (с 2011 по 2014 год), придерживаясь жесткой линии в отношении экономического кризиса в Греции.
В 2017 году Урпилайнен стала специальным посланником МИД по мирному урегулированию. Ее главной задачей стало укрепление роли женщин и молодёжи, особенно в Африке.
Имеет двоих детей, усыновлённых в Колумбии.
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