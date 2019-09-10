Внешнее кольцо КАД между Московским шоссе и Софийской сузят вдвое для ремонта пришовных зон

На кольцевой автодороге Петербурга устранят дефекты дорожного покрытия на подходах к деформационным швам. Для этого на внешнем кольце ограничено движение на участке между Московским шоссе и Софийской улицей.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10 по 13 сентября на участке с 75-го по 77-й километр внешнего кольца КАД перекрыты третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах в этот период скорость ограничивается до 50 км/ч.

Работы ведет ООО «ЕвроТрансСтрой», выполнять их будут круглосуточно, в три смены. Планируется восстановить асфальтобетонное покрытие в пришовной зоне девяти деформационных швов.

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