Жириновский обвинил Навального в вербовке американцами. Теперь оппозиционера проверит комиссия Госдумы

Комиссия по расследованию фактов вмешательства других стран в дела России нижней палаты федерального парламента займется главой ФБК Алексеем Навальным и юристом фонда Любовью Соболь. Поручение об этом дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Давайте поручим комиссии, чтобы изучила все эти вопросы. Вы говорили о том, что Навальный завербован в Йельском университете. Пускай комиссия разберется <...> Пускай с этой Любой [Соболь] разберется комиссия», – цитирует 10 сентября заявление Володина ТАСС.

О якобы имевшей место вербовке оппозиционера американскими спецслужбами рассказал многолетний лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Это далеко не первый раз, когда он критикует Навального. Еще во время избирательной кампании главы ФБК в 2013-м Жириновский просил правоохранительные органы проверить деятельность Навального.

Напомним, что 10 сентября в российском парламенте была создана комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.