«Отношения с ЕС на нуле». Медведев рассказал о жизни РФ без Евросоюза

Российский премьер-министр настаивает на том, что Россия вполне может прожить без ЕС, двусторонние отношения с которым разрушили сами европейцы.

«Если говорить об отношениях России с Европейским союзом, то они сейчас на нуле. Мы, конечно, можем и без них прожить», – цитирует 10 сентября заявление Дмитрия Медведева РИА «Новости».

Он отметил, что у нашей страны сохраняются двусторонние проекты с «друзьями». Однако, по оценке главы кабинета министров, текущее положение дел «ненормально».

При этом Медведев заверил, что «не мы их [отношения] разрушали и не нам их восстанавливать». Он подчеркнул, что необходимо посмотреть, готово ли новое руководство Европейской комиссии принять меры для нормализации отношений с Россией.