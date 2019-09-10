Свиней научат искать наркотики и возьмут на работу во ФСИН и МВД

Использовать свиней в работе Федеральной службы исполнения наказаний и натаскивать их на наркотики, возможно, начнут уже в ближайшем будущем. Такую работу в качестве эксперимента уже проводят сотрудники МВД.

Как в интервью РИА Новости 10 сентября рассказал начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров, свиньи хорошо поддаются дрессировке и обладают отличным нюхом: во Франции именно они, а не собаки ищут трюфели. Макаров не исключил, что, если эксперименты МВД пройдут удачно, животных возьмут во ФСИН для поиска наркотиков. Такую практику уже внедрили в США.

Между тем смягчения наказания по «антинаркотической» статье 228 Уголовного кодекса не предвидится: 10 сентября правительство не поддержало инициативу по снижению минимального срока наказания.