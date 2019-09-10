Еще одна звезда «Зенита» попала в светско-судебную хронику. Тимощуку запретили сделки с элитными квартирами

Бывший полузащитник и действующий тренер «Зенита» Анатолий Тимощук стал ответчиком по искам экс-супруги. Надежда Тимощук просит петербургские суды о разделе совместно нажитого имущества и взыскании алиментов.

Как сообщил «Фонтанке» 10 сентября руководитель юридической конторы Гессена Андрей Тындик, иск о разделе имущества подан Надеждой Тимощук в Петроградский районный суд Петербурга. Она просит признать совместно нажитыми пять объектов недвижимости в элитном доме на Крестовском острове. На их строительство Тимощук в 2016 году заключил договоры долевого участия. Также истица просит взыскать половину денежных средств спортсмена на счетах в Газпромбанке.

«Суд принял меры по обеспечению иска и запретил Росреестру совершать любые регистрационные действия с объектами недвижимости, принадлежащими Тимощуку», – уточнил Тындик.

Накладывать арест на банковские счета тренера «Зенита» суд не стал, так как истица не конкретизировала сумму, подлежащую аресту.

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Иск о взыскании алиментов Надежда Тимощук подала в 151-й судебный участок Петроградского района. Она просит удерживать треть ежемесячных доходов футболиста в пользу двух несовершеннолетних детей. В 2010 году у пары родились дочери-близнецы.

В исковом заявлении Надежды Тимощук указано, что она неоднократно обращалась к Анатолию с просьбой выплачивать алименты, но получала отказ. Сумму задолженности она тоже не знает, так как не осведомлена о реальных доходах Тимощука.

Бывшая супруга живет в Германии, где футболист играл в 2009 – 2013 годах. Развелись они в 2016-м.

В Германии Надежда Тимощук тоже подала на алименты, и участковый суд Штанберга частично удовлетворил ее требования. По его решению тренер «Зенита» обязан каждый месяц выплачивать бывшей семье около 15 тысяч евро – по 2500 каждой дочери и 10 тысяч Надежде. Механизма принудительного взыскания не существует – между Россией и Германией нет договоренностей.

Анатолий Тимощук приехал в «Зенит» в 2007 году. Выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, чемпионат и Суперкубок России. Карьеру игрока закончил в 2016 году и вернулся в «Зенит» в качестве тренера.

Тимощук стал очередной звездой «Зенита», который довел семейные дела до суда. Он последовал примеру Андрея Аршавина, Александра Кержакова и Владислава Радимова .