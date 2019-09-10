«Они не имеют права на собственные вещи и не могут свободно ходить по территории». Волонтёры и Центр «Антон тут рядом» представили исследование о жизни в ПНИ

Группа волонтёров совместно с петербургским Центром социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» провели независимое исследование деятельности психоневрологических интернатов России.

В исследовании, представленном 10 сентября, собраны статистические данные, рассказывается о том, как функционируют ПНИ, кто в них живёт, а также комментарии специалистов и представителей НКО. Кроме того, рассказывается об альтернативной системе психоневрологических интернатов – сопровождаемом проживании.

По данным на конец 2018 года, в 528 ПНИ для взрослых и 85 для детей проживали 161 274 человека, говорится в исследовании. Эти люди лишены возможности иметь собственные вещи и свободно передвигаться даже по территории интерната и разделяют комнату с 4-5 соседями. При этом 8% из них (около 14 тысяч людей) проживают на площади меньше положенных нормативов.

20% постояльцев психоневрологических интернатов (почти 32 тысячи человек) — это молодые люди 18–35 лет, которые попадают в интернаты преимущественно из домов-интернатов для детей, имеющих психические нарушения, куда, в свою очередь, попадают дети с «тяжёлыми» диагнозами из обычных детских домов. По словам Татьяны Мальчиковой, президента «Гражданской комиссии по правам человека в области психиатрии», сироты попадают в ПНИ не из-за умственной отсталости, а по причине педагогической запущенности.

В отношении каждого поступающего в ПНИ человека администрация интерната инициирует процесс лишения его дееспособности. Причина, по которой администрация ПНИ становится главным препятствием на пути к самостоятельной жизни своих подопечных, заключается в конфликте интересов: во-первых, общий бюджет интерната напрямую зависит от количества проживающих; во-вторых, чем больше подопечных, тем больше средств интернат получает от каждого из них (75% пенсии по закону причитаются интернату); в-третьих, опекун распоряжается не только пенсией недееспособных людей, но и всем их имуществом вообще. При этом, по статистике, 70% людей в интернатах недееспособны, а для большинства из них (таких в России 114 тысяч человек) опекуном является администрация интерната.

У системы психоневрологических интернатов есть работающая альтернатива – сопровождаемое проживание. Понятие «сопровождаемое проживание» не закреплено в законе и на деле обозначает несколько вариантов услуг по размещению людей в условиях, приближенных к домашним. Сейчас в России такие услуги оказывают некоторые родительские объединения, некоммерческие организации и – совсем редко – социальные предприниматели.

При этом, по данным благотворительной организации «Центр лечебной педагогики», в среднем затраты на жизнь в квартире сопровождаемого проживания в четырёх разных регионах оказались ниже, чем стоимость содержания человека в ПНИ. Например, в Москве ПНИ тратили в среднем 60–67 тысяч рублей на человека в месяц, а Фонд помощи слепоглухим «Соединение» с частным домом на 8 человек тратил 38 тысяч рублей в месяц на человека.

Авторы материала особо отмечают, что, несмотря на успешные проекты сопровождаемого проживания, в том числе и с финансовой точки зрения, в России продолжают строить ПНИ. С 2016 года, с момента, когда Министерство труда и социальной защиты под руководством Максима Топилина заявило о намерении реформировать систему этих закрытых учреждений, было построено пять новых интернатов, из них три – в 2018 году.