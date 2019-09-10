В Ижевске умер ученый, которого утром тушили у здания Госсовета

В Ижевске умер социолог, которого утром 10 сентября увезли от здания Госсовета с тяжелыми ожогами.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 1-ю республиканскую клиническую больницу, где находился Альберт Разин.

Напомним, едва в столице Удмуртии началась сессия Госсовета, 79-летний директор Института человека местного госуниверситета вышел к зданию с транспарантами, в которых призывал спасти удмуртский этнос и язык. Через некоторое время мужчина оказался охвачен пламенем. Его увезли в больницу с поражением почти 100% поверхности тела. Республиканский Следственный комитет начал проверку.

Заседание парламента из-за случившегося прервали.