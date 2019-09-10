Черчесов: Таким, как Жирков, нужно пятилетние контракты давать

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал впечатляющую игру 36-летнего защитника национальной команды и питерского "Зенита" Юрия Жиркова.

«Я с Юрой 2 раза общался, в Питер слетал, в Австрию — с футболистами надо общаться, надо чувствовать их. Юра в нужном состоянии, и в этих матчах он это полностью доказал. Таким, как он, нужно контракты давать пятилетние. В клубе здорово играет, здесь здорово. Несмотря на возраст, мы никогда никого не списываем, и шанс есть у каждого», – сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

Напомним, что именно Жирков заработал штрафной удар в матче отборочного этапа чемпионата Европы против Казахстана, после которого россияне вышли вперед. Гол, забитый Марио Фернандесом с подачи Александра Головина, стал победным.

Также из-за Жиркова Стивен О'Доннелл в предыдущем матче со Шотландией забил в свои же ворота, подарив россиянам победу.

Для выхода в финальную часть Евро-2020 сборной России осталось набрать 4 очка в 4 оставшихся матчах.