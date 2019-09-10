«Косяков никаких не замечено». Главе Совбеза РФ в Белоруссии подарили досье на него

Во время посещения Минска Николаю Патрушеву подарили досье о его службе в республике. Необычный подарок преподнес президент братской страны Александр Лукашенко.

«Я решил вам подарить ваше досье о вашей службе и работе в Беларуси в свое время. Я понимаю, что вы цените те годы. Адреса, пароли, явки – все здесь. <...> Думаю, вам приятно будет вспомнить те годы», – цитирует 10 сентября заявление Лукашенко агентство «Белта».

Белорусский лидер удивился, что за главой российского Совбеза «косяков никаких не замечено». Лукашенко предположил, что именно это позволило Патрушеву стать «большим человеком».

Сам глава Совета безопасности РФ отметил, что ему приятно возвращаться в Минск, где в 1974–1975 годах он был слушателем высших курсов КГБ.