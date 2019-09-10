Недалеко уехал. Минивэн «поймал» попутку на «Сортавале» под Петербургом, пострадали пассажиры

Два автомобиля столкнулись утром 10 сентября на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. Травмы получили два пассажира одной из машин.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 10 часов утра на 9-м километре федеральной дороги А-121 «Сортавала», в Скотном. По предварительным данным, 46-летний мужчина, следуя на минивэне Volkswagen от Петербурга в сторону Приозерска, столкнулся с попутным автомобилем под управлением 39-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали пассажиры «Фольксвагена»: 46-летний мужчина, находившийся на переднем сиденье, и 54-летний мужчина, ехавший сзади. На фото с места ДТП видно, что минивэн получил существенные повреждения, в том числе ему оторвало капот и разбило лобовое стекло. Часть радиаторной решетки осталась валяться на дороге в нескольких метрах позади автомобиля.

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