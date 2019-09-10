В российском парламенте создана комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ

Депутаты Государственной думы ФС РФ на пленарном заседании во вторник, 10 сентября, поддержали создание парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

В нее вошли представители всех фракций нижней палаты парламента. Также депутаты поддержали избрание руководителем комиссии председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, сообщает сайт Госдумы.

В задачи комиссии входит изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства иностранных государств во внутренние дела России; подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию иностранного вмешательства; подготовка предложений по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о фактах вмешательства.

Материалы о фактах вмешательства и соответствующие выводы будут направляться в российские правоохранительные органы и международные организации.

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Комиссия уже направила приглашение послу США в России Джону Хантсману и представителям телерадиокомпании «Немецкая волна». На одно из ближайших заседаний также планируется пригласить представителей компаний Google и Facebook.

«Итогом работы комиссии станут не только исследование и анализ обозначенных и иных случаев вмешательства иностранных держав во внутренние дела нашей страны. В первую очередь мы намерены подготовить законодательные предложения, направленные на противодействие внешнему вмешательству и защите суверенитета РФ. Мы также готовы будем предоставить доклады о выявленных комиссией фактах вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в ПАСЕ, Парламентские ассамблеи ОБСЕ, ОДКБ и иные межпарламентские структуры, международные общественные организации и средства массовой информации», — сообщил Василий Пискарев.