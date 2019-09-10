Ozon будет оставлять петербургские посылки у дверей

Сервис Ozon открывает сервис доставки продукции «до двери» в Петербурге, Ленинградской области и других регионах России: теперь не дожидаться курьера смогут не только жители Москвы.

Забирать предоплаченные заказы стоимостью до 30 тысяч рублей у порога или у консьержа получится, если в посылке нет скоропортящихся продуктов и лекарств. В качестве подтверждения доставки курьер пришлёт покупателю фото. Как пишет РБК 10 сентября, если товар потеряется, Ozon возместит ущерб.

Недавно рынок по доставке продуктов на дом пополнился новым игроком: 6 сентября об открытии онлайн-магазина с едой, канцелярией и вещами для дачи объявил Сбербанк.