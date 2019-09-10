Горсуд вернул хулящего азербайджанское правительство блогера Исаева в российское гражданство. Про его дело знают в Европе

По решению районного суда отправленный в изолятор в Красном Селе блогер Эльвин Исаев в ближайшее время вернется к семье. Вышестоящая инстанция поводов для его выдворения не увидела.

О грядущем освобождении Исаева 10 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. На заседании по апелляционной жалобе судья отменил решение коллег из Дзержинского районного суда, которым Исаева должны были передать правоохранительным органам в Азербайджане за нарушение миграционного законодательства. Дело отправили на пересмотр.

Как рассказали «Фонтанке» адвокаты блогера, из Центра временного содержания иностранных граждан в Красном Селе Исаева выпустят завтра, 11 сентября. Суд вышестоящей инстанции, добавили защитники, не увидел в деле законных оснований для выдворения азербайджанца с российским паспортом. Как минимум до 24 сентября он точно останется на свободе и в России, по его делу была подана жалоба в Европейский суд по правам человека. Как уточнили адвокаты, пока там не вынесут свой вердикт, национальный суд не может заново принять решение о выдворении Исаева.

Напомним, Исаева задержали возле дома 24 августа, все выходные его многочисленные родственники и друзья толпились около отдела полиции. Российский паспорт у блогера с 2001 года, он его менял, когда первый обтрепался, по нему его судили за стычку с полицейским и разрешили владеть оружием. Это не убедило районный суд, в качестве повода для выдворения послужил документ, якобы полученный блогером в Генконсульстве Азербайджана в 2015 году – в справке утверждалось, что он все еще гражданин страны, в которой родился. Сам Исаев и его адвокаты связывали задержание с его политической позицией. На YouTube он позволял себе резкие и, как утверждают азербайджанские журналисты, даже оскорбительные комментарии в адрес президента и всей правящей верхушки родной страны. Ролики Исаева смотрели около 15 тысяч человек.