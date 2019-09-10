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Общество
10.09.2019 14:21
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МВД предложило наказывать за распространение в Интернете инструкций по изготовлению и восстановлению оружия

Наказывать за распространение в Интернете и СМИ способов изготовления огнестрельного оружия предлагает Министерство внутренних дел РФ.

Поправки предложено внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О средствах массовой информации», – сообщает 10 сентября «Интерфакс».

По данным агентства, административное наказание предлагается установить за распространение инструкций по самодельному изготовлению огнестрельного оружия (его основных частей), восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия.

Конкретные санкции, которые будут применять к нарушителям, МВД пока не уточняет.

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