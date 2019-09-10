Каменноостровский и Большую Пушкарскую «закупорило» ДТП с автобусом

Движение транспорта на Петроградской стороне затруднила авария с пассажирским автобусом. Каменноостровский проспект на картах окрасился в бордовый.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Екатерина, на повороте с Большой Пушкарской улицы на Каменноостровский проспект около 14 часов автобус маршрута №128 прижал микроавтобус. Участники ДТП мешают проезду в сторону метро «Горьковская», копится пробка.

По данным «Яндекс.Пробок», Каменноостровский проспект встал уже в обе стороны, затор в сторону «Горьковской» тянется от Песочной набережной. Большая Пушкарская тоже окрасилась в красно-бордовый цвет.