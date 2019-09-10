СМИ: Предполагаемый шпион ЦРУ работал завхозом в посольстве РФ в США и любил выпить

Гражданин России Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором ЦРУ, в начале 2000-х числился завхозом в российской дипмиссии в Вашингтоне.

«Смоленков работал в посольстве России в США. В обязанности мужчины входило заниматься хозяйственными вопросами, а именно — закупкой служебных автомобилей, товаров для магазина при диппредставительстве и самого ведомства», – сообщает 10 сентября издание «Газета.ру» со ссылкой на бывшего коллегу предполагаемого шпиона.

Источник также добивал интересный штрих к портрету Смоленкова. Он любил выпить «больше обычного».

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Ранее телеканал CNN рассказал о вывозе из России агента ЦРУ из-за опасности его раскрытия после беспечного обращения Дональда Трампа с секретной информацией.

Президент США заявил, что ему ничего не известно об этой истории, а в ЦРУ описали выводы телеканала как «неточные». Чуть позже российские СМИ назвали имя предполагаемого шпиона. Им оказался Олег Смоленков, якобы работавший в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства.

В Кремле подтвердили работу Смоленкова в администрации президента.