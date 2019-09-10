В «Московской заставе» переписывают итоги голосования в ГАС «Выборы». Оппозиционеров вычеркивают из победителей

Утром во вторник, 10 сентября, в ИКМО «Московская застава» прошло заседание, на котором было принято решение о пересчете голосов на выборах в муниципальные депутаты. По итогам пересчета расклад сил сильно изменился.

ИКМО приняло решение проводить его после рассмотрения жалобы четырех кандидатов, собравших небольшое число голосов — трех самовыдвиженцев и одного представителя «Единой России».

В ОИК-3 вместо трех представителей «Яблока» (Алексей Воробьев, Дмитрий Дехканбаев и Кирилл Касимов) и по одному от «Единой России» (Екатерина Виноградова) и «Справедливой России» (Кирилл Аракелов) в пятерке лидеров предвыборной гонки теперь лишь один «яблочник» – Воробьев. В числе победителей теперь появился еще один член «Единой России» (Александр Шатыркин) и один самовыдвиженец (Павел Триполка), ранее выдвигавшийся от ЛДПР.

При этом по результатам пересчета все три представителя «Яблока» и «Справедливой России потеряли голоса (в общей сложности 280 и 26 соответственно), а «Единой России» и самовыдвиженцу Триполке их прибавили (326 и 322).

Кандидаты, которые подавали жалобу, не смогли по итогам пересчета войти в пятерку лидеров, хотя одной из них, представителю «Единой России» Марине Толовиковой, и прибавили 191 голос.

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Данные об итогах голосования уже были внесены в систему ГАС «Выборы», и по итогам пересчета их пришлось менять. Процесс смены результатов удалось снять на видео.